A prueba de casi todo

Cybertruck, la pickup de Tesla, es el sueño hecho realidad de Elon Musk. Fabricada en acero inoxidable, inspirada en la ciencia ficción (Syd Mead, Blade Runner) y –digamos– a prueba de balas, la llamativa camioneta no deja de proveer titulares en Estados Unidos, por ahora el único país donde uno puede desembolsar los 96.390 dólares que cuesta el modelo más caro (denominado Cyberbeast). Estos días se divulgó la historia de un usuario que se quedó sin su Cybertruck tras llevarla al lavadero. La enorme pantalla de la cabina se apagó y adiós, nunca volvió a la vida. El alarmado conductor hizo un reset de manual, pero no tuvo éxito. Al final, en el service admitieron que por un error del sistema la computadora de la Cybertruck no se reinicia en unos minutos, sino en cinco horas. Dicen que lo van a corregir.

Suena un poco absurdo (aunque no por completo imposible) para ser cierto, pero esta delirante historia se conoció justo cuando una tormenta mucho más grave se abate sobre Tesla. La Administración Nacional de Seguridad del Tránsito en Carreteras informó el viernes que Tesla retirará voluntariamente todas las Cybertruck, por un peligroso defecto de diseño del acelerador. Y esto lo van a tener que reparar sí o sí, o las pickup a prueba de balas no podrán circular. Son unas 3800.