ADEPA se incorpora a una alianza de medios para proteger los contenidos periodísticos frente a la inteligencia artificial

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) informó su incorporación a la Coalición SPUR (Standards for Publisher Usage Rights), una alianza internacional de medios y organizaciones de la industria que trabaja en el desarrollo de estándares y herramientas para que los editores puedan controlar, medir y gestionar el uso de sus contenidos por parte de sistemas de inteligencia artificial (IA).

SPUR fue impulsada originalmente por BBC, Financial Times, Guardian Media Group, Sky News y Telegraph Media Group, y posteriormente incorporó a Mediahuis y The Associated Press (AP) como miembros fundadores. Tuvo, además, una importante expansión internacional, con la adhesión de organizaciones y medios de distintos mercados, como CMA Media, WAN-IFRA, FIPP, News/Media Alliance, Association of Online Publishers, Independent Media Association, Professional Publishers Association y Newsworks, entre otros.

El ingreso de ADEPA permite sumar la perspectiva de los medios argentinos a esta iniciativa de alcance global, en un momento en que la IA está transformando la producción, distribución y consumo de información y plantea nuevos desafíos para la propiedad intelectual y la sostenibilidad económica del periodismo.

“La adhesión a SPUR nos permitirá acceder a herramientas y marcos de trabajo clave para mejorar la trazabilidad de los contenidos y promover mecanismos de licenciamiento más equilibrados para toda la industria. Para los medios argentinos, formar parte de este espacio significa también participar de una conversación global que será determinante para el futuro de la producción y la distribución de información periodística”, destacó Martín Etchevers, presidente de ADEPA.

Uno de los principales objetivos de SPUR es desarrollar estándares técnicos y marcos de trabajo que permitan conocer cuándo y cómo los sistemas de IA utilizan contenidos periodísticos, facilitando así mecanismos de atribución, control y eventual licenciamiento. La coalición publicó en junio su Content Telemetry Standard, concebido para brindar a los editores información sobre el uso que los sistemas de IA hacen de sus contenidos y establecer un lenguaje común para su medición y reporte.

Entre las principales líneas de trabajo de esta coalición se encuentran también la identificación de herramientas necesarias para proteger la propiedad intelectual, la reducción de las barreras técnicas para el licenciamiento y el desarrollo de canales que permitan un uso de contenidos periodísticos transparente, trazable y basado en derechos. La coalición mantiene además un diálogo con empresas tecnológicas y otros actores del ecosistema para contribuir al desarrollo de estándares aplicables a escala internacional.