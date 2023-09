escuchar

“Horizontal, colaborativa y autogestionada. Un modelo de feria de arte con un concepto más libre donde se respeten las identidades y perfiles de las galerías participantes”. Así se define Affair, la nueva feria de arte que inauguró el jueves y termina hoy, a solo 600 metros de arteba, en el Polo Cultural Saldías. “No pretende ser una versión chica de arteba ni parte de una mirada negativa. Estamos explorando nuevos formatos de gestión”, dice el curador Carlos Gutiérrez.

“La forma tradicional de ver arte es visitar un stand a la vez. Acá la idea es que desde cualquier punto veas al menos tres galerías”, explica Gutiérrez. En Affair los límites son difusos. Un sistema de estructuras de madera que se apoyan unas en otras refleja el espíritu colaborativo y genera un espacio de exhibición articulado. “Si sacas una se cae el resto. Son cubos incompletos, tiene que ver con la necesidad de un otro. No hay una única forma de leerlo, están todas las obras interconectadas. Desde el montaje está pensado como una serpiente, un animal escurridizo. Así es también la experiencia del espectador en la sala”.

Un grupo de personas mira "VU", de Luciano Colman exhibido en la galería Sasha D DIEGO SPIVACOW / AFV

El curador cuenta que la feria nació de la decisión horizontal de doce galerías conectadas por problemáticas y búsquedas similares. “Algunas, deliberadamente no participaron de arteba porque no les parecía atractivo; otras no tienen los recursos”. A pesar de haberse armado en tres meses están muy satisfechos con los resultados: “El caudal de ventas estuvo muy bien, todas las galerías vendieron al menos una obra. La idea es posicionar la marca para que en años siguientes se sumen otras galerías y tengamos un lugar más grande”.

La galería cordobesa María Wonda exhibe los corazones que creó la artista Luciana Bertoloni DIEGO SPIVACOW / AFV

La artista plástica Luisa González, una de las espectadoras, celebra la propuesta: “Se han juntado varias galerías rechazadas por arteba y otras que no pudieron pagar lo que pedía. La muestra está buenísima. Hay galerías con mucha trayectoria”. Diana García Calvo, de la galería Sasha D, también se mostró muy optimista: “Es un clima más amistoso. Esto nació como una cooperativa donde los 12 opinaban a qué arquitecto llamar, qué carpintero”.

Participan galerías de Córdoba, Rosario y Capital Federal: ACÉFALA, GABELICH CONTEMPORÁNEO, LYV GALLERY, OdA - Oficinas de Arte, OTTO - Galería, QUIMERA, SASHA - Espacio de Arte, TIERRA, TokonOMa, UNGALLERY, WUNSCH Gallery y MARIA WONDA.

La feria ofrece además programas para acercar el arte a la gente. “Mi primer Affair” incentiva y acompaña a los espectadores a comprar su primera obra de arte a través del asesoramiento de las galerías; “Hablame que me gusta” es un ciclo de charlas con invitados especiales. Además hay shows de música, en sinergia con el espíritu y la dinámica del Polo Cultural Saldías.

Para agendar

Con entrada libre y gratuita, Affair abre sus puertas hoy por última vez en esta edición, de 15 a 21 en el Polo Cultural Saldías (San Pedro de Jujuy 4).