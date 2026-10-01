Alberto Manguel y Patti Smith, premiados por la Biblioteca Nacional de Francia

“Esta doble distinción rinde homenaje a dos obras singulares, como forma de apertura y de diálogo intercultural en relación con nuestro patrimonio documental”, destacó en un comunicado la Biblioteca Nacional de Francia (BnF) al anunciar esta semana el premio a la trayectoria al escritor, traductor y ensayista argentino Alberto Manguel y el premio especial del jurado a la cantante y escritora estadounidense Patti Smith (1946). El autor de Historia de la lectura, de 78 años, recibirá diez mil euros.

“Mi reacción cuando me anunciaron el premio fue de asombro, orgullo, y ese sentimiento que tiene alguna gente cuando recibe un premio: ‘Se equivocaron; no lo merezco’. Pero Borges decía que la modestia es la peor forma del orgullo, de manera que le confieso que para alguien cuya vida puede contarse a través de bibliotecas, es un maravilloso honor”, dice Manguel a LA NACION. En su adolescencia cultivó una amistad con Jorge Luis Borges, a quien le leía en voz alta (como contó en Con Borges), y entre 2016 y 2018 dirigió la Biblioteca Nacional.

"Borges decía que la modestia es la peor forma del orgullo", recuerda Alberto Manguel DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL - DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL

“A Patti Smith la conozco desde nuestro encuentro en Buenos Aires y la admiro como artista y como persona”, agrega el escritor que también tiene nacionalidad canadiense. Por ahora, en disidencia con el Gobierno, no prevé visitar la Argentina. Reside en Lisboa.

En 2018, la cantante visitó a Manguel en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno y recorrió la Sala del Tesoro con Guillermo Kuitca, Tony Shanahan y Thomas Delamarre, de la Fundación Cartier.

Desde la BnF, indicaron que Manguel “mantiene un diálogo constante con los libros, las bibliotecas y la cultura francesa” y que ha dedicado su trabajo “a la experiencia de la lectura y al lugar de los libros en nuestras sociedades”. Habitualmente, se reconoce el conjunto de la obra de un autor vivo en lengua francesa.

La entrega de ambas distinciones tuvo lugar este lunes durante la gala anual de mecenas de la BnF, donde se recaudan fondos para el enriquecimiento y la preservación del patrimonio documental de la biblioteca.

Patti Smith junto a Soundwalk Collective, el año pasado en Buenos Aires Santiago Cichero/AFV

“Este año, de acuerdo con los deseos de Jean-Claude Meyer, creador del premio, el jurado decidió reconocer a autores y artistas extranjeros que contribuyen a la difusión de las colecciones de la Biblioteca Nacional de Francia: una clara muestra de nuestro compromiso de convertir a la Biblioteca, más que nunca, en un vehículo para la diplomacia solidaria en torno al conocimiento y las artes. Los dos premios otorgados excepcionalmente al escritor y bibliotecario Alberto Manguel y a la artista y escritora Patti Smith ilustran a la perfección el mensaje que la Biblioteca Nacional de Francia transmite al mundo”, sostuvo Gilles Pécout, presidente de la BnF. Meyer falleció el 12 de junio.

“Autor de una obra que explora con erudición y libertad las relaciones entre literatura, lectura, memoria e historia, ha publicado numerosos relatos, ensayos y críticas, traducidos a muchos idiomas”, destaca la BnF sobre Manguel. Ha recibido numerosas distinciones, entre ellas el Premio Médicis étranger en 1998, el Formentor en 2017 y el Gutenberg en 2018. También ocupó la cátedra “Europa: Lenguas y Literaturas” en el Collège de France de 2021 a 2022. Actualmente dirige el “Espaço Atlântida: Centro de Estudos da História da Leitura” en Lisboa, dedicado a la historia de la lectura.

La neoyorquina Patti Smith -que este año obtuvo el Premio Princesa de Asturias de las Artes y visitó varias veces Buenos Aires- recibe la distinción como “una figura destacada de la creación artística contemporánea, cuyo trabajo ha abarcado la poesía, la literatura, la música, la fotografía y las artes visuales durante varias décadas”. Varias de sus obras se vinculan con grandes nombres de la tradición literaria francesa como Arthur Rimbaud o Marcel Proust.