Fotos inéditas y objetos personales en una muestra que recorre el vínculo de Borges con Suiza

Hasta el 23 de octubre, en la Casa de la Cultura (avenida de Mayo 575) se puede visitar con entrada libre y gratuita la fascinante “muestra de cámara” Borges y Suiza: torre de razón y de firme fe, con fotografías y objetos personales de Jorge Luis Borges. Organizada por la Fundación Internacional Jorge Luis Borges, junto con la embajada de Suiza en la Argentina y el gobierno porteño, forma parte de los homenajes al autor de Ficciones a cuarenta años de su muerte.

Borges, sentado junto a su madre, llegó a Ginebra a mediados de abril de 1914

A través de fotos y objetos personales (como monedas, un boletín escolar y la corbata que usó en uno de sus viajes a Ginebra), se revela el profundo vínculo del escritor con el país donde pasó su adolescencia entre 1914 y 1918, con su hermana y sus padres, y donde decidió morir, en 1986. La muestra -que tendrá su inauguración oficial el 1° de octubre, a las 18, con la presencia del embajador Andrea Semadeni- estuvo al cuidado de María Victoria Kodama, presidenta de la Fundación Borges, que contó con la colaboración del profesor Federico Nicolás Salvá. Toma su título de una fábula borgeana: “Los conjurados”.

El escritor posa ante el castillo medieval de Chillon, en el cantón suizo de Vaud Gentileza

“De todas las ciudades del planeta, de las diversas e íntimas patrias que un hombres va buscando y mereciendo en el decurso de los viajes, Ginebra me parece la más propicia a la felicidad”, escribió Borges en Atlas, con fotos de María Kodama. El libro, que aún no ha sido reeditado en el país, se publicará próximamente en China.

Borges volvió a Ginebra con María Kodama

En algunas fotos se ve al Borges adolescente, con su familia o con sus amigos, de excursión. Varios documentos e imágenes no fueron exhibidos antes, como el boletín escolar de 1916-1917, con la observación (manuscrita en francés): “Alumno inteligente que no debería tratar de especializarse antes de tiempo ni de desinteresarse demasiado de ramas del saber que no le gustan; logró escapar de dar exámenes una vez más. No será siempre así”.

El lago Leman y Jorge Luis Borges

En las vitrinas se exhiben, además, su último pasaporte, un plato con los escudos de los cantones suizos (que el escritor tenía en su cuarto), medallas y un libro de su biblioteca personal que lo acompañó desde la adolescencia ginebrina hasta el final de su vida: una edición de 1910 de Kwaidan, de Lafcadio Hearn.

En las fotos tomadas por María Kodama en Suiza, se ve a un Borges feliz

“Desde la embajada de Suiza en la Argentina nos propusieron realizar un homenaje a Borges en el 40º aniversario de su fallecimiento -dice María Victoria Kodama a LA NACION-. La idea fue reflejar, como él expresó en su poema ‘Los conjurados’, que Ginebra era una de sus patrias, a través de una selección de fotografías personales. Suiza ocupó un lugar fundamental en la vida de Borges: allí se formó académicamente en el Collège Calvin de Ginebra y forjó amistades que lo acompañaron hasta el final de sus días. Las lecturas de aquellos años fueron decisivas para su formación intelectual y dejaron una huella profunda en su escritura”.

Las fotos de Borges en Suiza, en su madurez, fueron tomadas por María Kodama y pertenecen al archivo de la Fundación Borges Federico Nicolas Salva

Muchas fotos registran a un Borges maduro, feliz y ya consagrado. “En la década de 1980, regresa en varias oportunidades a Suiza y recorre con nostalgia los lugares de su adolescencia, reencontrándose con amigos y paseando por las calles del casco histórico de Ginebra -detalla la presidenta de la Fundación Borges-. También se incluyen imágenes de otros sitios suizos que visitó junto a María Kodama en esos años”.

Las fotos originales -de 10 por 15 centímetros, conservadas en álbumes de fotos por Kodama y que fueron digitalizadas y ampliadas para la ocasión- pertenecen al archivo de la Fundación Borges. Hay una hermosa imagen del reencuentro de Borges en Ginebra con sus amigos judeopolacos Simón Jichlinsky y Maurice Abramowicz.

Borges en el Ródano, en Ginebra

El recorrido -que abarca fotos de Borges en teatros, fuentes, castillos, monumentos, restaurantes, la librería A. Jullien y hasta en el zoológico de Berna, ante la fosa de los leones- culmina con la imagen del escritor frente al Muro de la Reforma en Ginebra, acompañada por un texto especialmente escrito por Martín Hadis.

“En la foto, Borges dirige su rostro hacia las figuras de los reformadores, pero no puede verlos a causa de su ceguera. Por ello, la frase ‘Tras las tinieblas, la luz’ parece hablarnos aquí no solo de la historia de la Reforma protestante, sino también de las expectativas de Borges -sostiene Hadis-. Este consideraba a la muerte como un despertar, una transición a otro plano en el cual podría quizá dejar atrás la ceguera de su cuerpo. El lema de Ginebra adquiere aquí por lo tanto un simbolismo adicional e insospechado: la expectativa que Borges tenía de volver a ver y encontrarse con la luz divina, más allá de la muerte física, siguiendo precisamente la fe de los reformadores que, en esta imagen, también parecen observarlo de cerca”.

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