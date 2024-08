Alejandro Parini y Sofía Carrizo Rueda: la Academia Argentina de Letras suma a dos nuevos integrantes

Escuchar

La Academia Argentina de Letras (AAL) se enriquece con la incorporación de nuevos integrantes. Ayer a la tarde, en el Palacio Errázuriz (Museo de Arte Decorativo), se hizo la recepción pública del académico de número Alejandro Parini (Buenos Aires, 1965). El discurso de bienvenida estuvo a cargo de la presidenta de la institución, la académica Alicia María Zorrilla. Parini, que es profesor, sociolingüista y experto en comunicación digital, brindó el discurso “De lenguaje, homo nobilis y comunicación digital”.

El 13 de julio y el 27 de julio, respectivamente, la AAL eligió a dos nuevos académicos de número: Parini, lingüista especializado en sociolingüística, y Sofía Carrizo Rueda, licenciada en Letras y doctora en Filosofía y Letras, especializada en relatos de viajeros y clásicos de la literatura española. Parini ocupará el sillón “Dalmacio Vélez Sarsfield”, vacante desde 2023 tras el fallecimiento de Horacio Reggini, y Carrizo Rueda, el sillón “Joaquín V. González”, vacante desde el año pasado tras el fallecimiento de Rolando Costa Picazo.

Desde que son elegidos para integrar el cuerpo académico (ad honorem), los académicos pasan a formar parte de la Real Academia Española en condición de miembros correspondientes. La recepción pública de Carrizo Rueda tendrá lugar el 5 de septiembre.

“El valioso aporte que significa el ingreso en la AAL del magíster Parini no solo reside en su especialidad en ambas lenguas (español-inglés), la sociolingüística y en su dedicación al estudio del discurso digital, sino también en su incansable afán de actualización, ya que no deja de formarse y de trabajar de manera interdisciplinaria con sumo entusiasmo -dice Zorrilla a LA NACION-. Es un profesional muy valorado en el ambiente universitario, de ahí su pertenencia a la Sociedad Argentina de Estudios Lingüísticos, a la Red de Estudios del Discurso Digital y a la Royal Society of Arts, del Reino Unido, y su condición de miembro de otras asociaciones y comités científicos”.

Parini se ha especializado en un tema de gran actualidad: la comunicación digital. “Mi nombramiento como académico de número en la Academia Argentina de Letras representa una oportunidad única para aportar una perspectiva contemporánea y dinámica a nuestra institución -dice el flamante académico a LA NACION-. Mi trabajo se centra en cómo las dinámicas del lenguaje se transforman en el contexto digital, ofreciendo análisis detallados sobre la evolución de la lengua en redes sociales, foros y otros medios en línea. Por tanto, es de mi interés poder contribuir a las temáticas tratadas en la AAL con estudios sobre el impacto de la tecnología en la comunicación humana, explorando fenómenos como la interacción en los entornos virtuales, la creación de nuevas jergas y la adaptación de la norma lingüística a plataformas digitales”.

Su enfoque interdisciplinario apunta a una comprensión más profunda de la lengua española en la era digital. “Además, mi experiencia en la docencia y la investigación me permitirá fomentar colaboraciones interinstitucionales y proyectos de investigación innovadores, fortaleciendo así el papel de la AAL en la difusión y preservación de la lengua y la cultura hispánicas”, concluye.

Parini es profesor superior de inglés para hablantes de otras lenguas y magíster en Lingüística Aplicada, graduado de la Universidad de Leicester. Actualmente dirige la Escuela de Lenguas y Estudios Extranjeros y la Maestría en Lengua Inglesa de la Universidad de Belgrano. Es profesor titular de la cátedra de Lengua y Lingüística Inglesa y de Sociolingüística de la maestría en traducción e interpretación de la Universidad de Buenos Aires (UBA), profesor visitante de la City University de Londres, vicepresidente de la Fundación Litterae e investigador de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UBA. Es autor de Short Essays on Language y de Lengua y sociedad, Escritura y comunicación (ambos en coautoría con Zorrilla); de Lenguaje, discurso e interacción en los espacios digitales, El lenguaje en la comunicación digital y El español en la Red, en coautoría con la doctora en Letras Mabel Giammatteo.

Carrizo Rueda es licenciada en Letras en la Universidad Católica Argentina (UCA) y se graduó de doctora en Filosofía y Letras en la Universidad Complutense de Madrid. Fue docente en la UBA, la Universidad del Salvador y la UCA, donde se desempeñó como profesora titular de la cátedra de Teoría y Análisis del Discurso Literario desde 1988 hasta su jubilación en 2018. También en la UCA fue directora del Departamento de Letras, de la Carrera de Doctorado en Letras, de las Jornadas Internacionales de Literatura Española Medieval y de la revista Letras. Actualmente, es profesora emérita de esa casa de estudios. Publicó cuatro libros -entre ellos, Escrituras del viaje y Derivaciones de una poética del relato de viajes- y 145 trabajos en revistas científicas y actas de congresos internacionales. Su especialidad son los relatos de viajes, el estudio de obras líricas, narrativas y dramáticas de los clásicos españoles y el análisis de mitos y símbolos que atraviesan la historia de la literatura.