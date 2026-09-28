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LA NACION

Alpacas suizas

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FABRICE COFFRINI - AFP

No tiene la épica de las fotos del argentino Franco Bucci, pero comparte algunos conceptos: la trashumancia, el pastoreo, la huella de prácticas ancestrales. El año pasado Bucci retrató el arreo de miles de ovejas en el noroeste de la provincia de Santa Cruz. Lejos del silencio, la austeridad y la inmensidad que registran esas imágenes –y también lejos en términos de kilómetros–, aquí vemos a una pastora suiza arreando unas alpacas (a la inversa de las ovejas, animales originarios no de Europa, sino de América del Sur). Las alpacas en cuestión están siendo trasladadas desde los pastos de montaña hasta un valle donde se celebrará el “alpabzug” (en alemán) o “desalpe” (en francés): festividad ligada al comienzo del otoño boreal. El viaje terminará en una granja de invierno, adonde los animales llegarán subidos a modernos camiones.

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