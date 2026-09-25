La Academia Goncourt excluye de la lista de finalistas al autor sospechado de haber escrito su primera novela con IA

Mediante un comunicado publicado hoy en su página web y en sus cuentas de redes sociales, la Academia Goncourt, que entrega cada año el prestigioso premio homónimo a una novela publicada en francés por un sello francófono, anunció la exclusión del haitiano-canadiense Thélyson Orélien (Gonaïves, Haití, 1988) de la lista de dieciséis semifinalistas. La decisión se tomó luego de las acusaciones de uso de inteligencia artificial (IA) en su novela C’était ça ou mourir (Era eso o morir), publicada por la editorial Grasset, y de plagios previos del autor.

“La Academia Goncourt, teniendo en cuenta los plagios que su autor ha cometido a lo largo del tiempo y que acaban de salir a la luz, así como los resultados coincidentes de diversos análisis realizados por investigadores y periodistas fiables, que ponen de manifiesto que la obra C’était ça ou mourir, de Thélyson Orélien, es con toda probabilidad producto, en gran medida, de la inteligencia artificial, ha decidido retirar dicho título de su primera lista de candidatos -resalta el comunicado-. Esta decisión responde a la voluntad de preservar la integridad del Premio Goncourt y de la propia Academia, cuya función primordial es promover y galardonar la literatura escrita por mujeres y hombres. Se trata de enviar un mensaje claro, especialmente a los participantes del Premio Goncourt de los Estudiantes de Secundaria, del Goncourt de los Detenidos y de las más de cincuenta ediciones internacionales del Choix Goncourt, un mensaje que afirma que no avalamos ni respaldamos, de ninguna manera, la creación de textos generados con ayuda de la inteligencia artificial. La Academia no hará más comentarios al respecto y publicará su segunda lista el 6 de octubre”.

Communiqué de l’Académie Goncourt pic.twitter.com/u2ZSQkCeAe — Académie Goncourt (@AcadGoncourt) September 25, 2026

Éxito de ventas en Francia y Canadá y elogiada por medios como The New York Times, la novela de Orélien cuenta la historia de Jonas Dorléon, un profesor haitiano de veintinueve años que huye de la extrema violencia de grupos armados en Puerto Príncipe. Con su cuaderno de poemas y una foto de su madre en una bolsa de plástico, inicia una odisea clandestina desde la República Dominicana, sigue por Brasil y México, y llega a Estados Unidos y Canadá. En su camino se enfrenta a los rigores de la selva, la violencia de las fronteras y el maltrato de los agentes de inmigración. El autor reside en Montreal desde 2010.

Ce matin, on apprend que Thélyson Orélien n'est pas un poète - mais juste le plagiaire d'une poétesse cubaine. pic.twitter.com/7Eq5PLcVpw — Laurent Nunez (@LaurentNunez) September 25, 2026

Tras la denuncia desde una cuenta anónima en redes sociales en la que se afirmaba que muchos fragmentos de la novela habían sido escritos con IA, medios de prensa franceses realizaron comprobaciones similares con el mismo resultado, si bien las herramientas de detección como Pangram no se consideran irrefutables. Hasta este jueves, tanto la editorial como el autor negaron las acusaciones, pero las denuncias de plagios de artículos y textos literarios (incluido un poema de la cubana Dulce María Loynaz, Premio Cervantes 1992) publicados años atrás terminaron por dejarlo afuera del Goncourt. En octubre, tiene previstas presentaciones de su novela en librerías de Francia.

“Siempre me han apasionado la creación y la literatura. No veo por qué me sentiría obligado a usar una máquina”, le dijo Orélien a Libération. “Mis tradiciones son haitianas y caribeñas. Las imágenes, las repeticiones y los ritmos son la palabra viva, son míos”, se defendió. Semanas atrás, por sospechas de uso de IA en su novela debut, el nigeriano residente en Estados Unidos Jerry Falade perdió un contrato millonario; en esa ocasión, el autor denunció “prejuicios raciales” en la industria editorial.

El 6 de octubre se anunciarán los seis títulos finalistas del premio y, el 3 de noviembre, el ganador. El Goncourt se entrega cada año desde 1903: los diez integrantes de la academia creada por el escritor Edmond de Goncourt, entre ellos, Tahar Ben Jelloun, Camille Laurens, Pierre Assouline y Pascal Bruckner, eligen la novela premiada. Ganaron el premio autores como Marcel Proust, Simone de Beauvoir, Pierre Lemaitre, Amin Maalouf, Marguerite Duras, Hervé Le Tellier, Mohamed Mbougar Sarr, Eric Vuillard y, en 2025, Laurent Mauvignier.