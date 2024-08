Amor animal

Escuchar

Las dos miran a cámara. La de abajo está retratada con menor nitidez, pero se ven sus ojos fijos en quien la enfoca. Luce las cinco cucardas que ha ganado y está por iniciar su desfile durante la inauguración de la Exposición Rural, el 28 de julio pasado. No sabemos si es consciente de aquello que se recuesta sobre su espalda. Es probable que no tenga idea de a qué corresponde esa carga que lleva. Qué lindo y merecido sería que pudiera ver a quien está tendida sobre ella. Así disfrutaría de esa carita dulce y distendida, con una mirada tierna que acaricia no solo a la vaca Shorthorn, sino a cualquiera que la observa. Sus deditos tocan delicadamente su pelaje. Sus piernas reposan relajadas a sus costados. Su rostro descansa sobre el animal con serenidad. La niña sí sabe donde está y se nota que disfruta de quien la sostiene. Reconfortante sería que en otra ocasión el placer fuera visto y compartido por ambas.

Temas La historia detrás de la foto