Estambul, Turquía.–Nubes y aviones suspendidos en el aire en medio de tules refuerzan la blancura de la escena. Un atril y un lienzo también blancos contrastan con la paleta de colores que el niño sostiene en su mano mientras posa para esta foto. Los colores de su piel y su cabello complementan la tonalidad reinante en la imagen y ponen de manifiesto su albinismo. Hace más de una década que la agencia de noticias turca Anadolu se dedica a visibilizar estos “ángeles blancos” con la finalidad de que se tome conciencia sobre los desafíos de salud de quienes padecen este trastorno genético: la ausencia de melamina provoca una gran sensibilidad a la luz solar y afecta la agudeza visual. Todos los 13 de junio se celebra el Día Internacional de Sensibilización sobre el Albinismo, para desterrar uno de los grandes males que genera esta condición: la discriminación social, el bullying escolar, que los condena al aislamiento.