Intelectuales reaccionaron a los dichos de Milei sobre “terroristas disfrazados” de estudiantes, profesores y periodistas

Se recalienta la batalla cultural. En diálogo con el periodista Luis Majul para LN+, el presidente Javier Milei volvió a cargar contra estudiantes universitarios, docentes, investigadores y periodistas. En esta ocasión, insinuó que algunos son “terroristas”.

“La estrategia de Gramsci de tomar la educación, de tomar los medios de comunicación, de tomar la cultura, de tomar el Estado pasó a una etapa 2.0, entonces se le meten como estudiantes, como profesores, se le meten como investigadores. [...] Usted tiene terroristas disfrazados de estudiantes, terroristas disfrazados de periodistas, terroristas disfrazados de profesores, terroristas disfrazados de investigadores”, enumeró Milei.

Tenemos un pais en que la corruptela estúpida de un funcionario como Adorni le sacará muchos más votos al gobierno que su presidente repitiendo los argumentos asesinos del general Videla.

¿Cómo hacemos para que la política vuelva a ser política? https://t.co/UZVQmaZDi3 — Martín Caparrós (@martin_caparros) August 4, 2026

No es la primera vez que el Presidente se refiere a la teoría de la hegemonía cultural desarrollada por el pensador marxista italiano Antonio Gramsci. Para algunos, la batalla cultural del mileísmo se encuadra en un “gramcismo de derecha”. Intelectuales críticos del Gobierno, así como también algunos oficialistas, se refirieron en la red social X a las aseveraciones del Presidente.

Querer comer es muy de terrorista.

Media pila, chiques. — Kibudi (@kibudi) August 4, 2026

“Tenemos un país en que la corruptela estúpida de un funcionario como Adorni le sacará muchos más votos al gobierno que su presidente repitiendo los argumentos asesinos del general Videla. ¿Cómo hacemos para que la política vuelva a ser política?”, se preguntó el escritor y periodista Martín Caparrós.

NO. OTRA VEZ NO.



Ayer Javier Milei afirmó que hay "terroristas disfrazados de estudiantes, terroristas disfrazados de profesores, terroristas disfrazados de investigadores y terroristas disfrazados de periodistas".Escuchar a un Presidente de la Nación señalar de esa manera a… — Mariana Rabanal 💚💜🌈 (@MarianaRabanal) August 3, 2026

El sociólogo y profesor Pablo Alabarces posteó: “Bueno, vuelvo sobre el fascismo: ahora hay ‘terroristas estudiantes, docentes, investigadores’. Si una noche no vuelvo, ya saben a quién hay que reclamarle. Entre la insanía probada y la amenaza efectiva, hay razones de sobra para echarlo”.

Desde la dictadura que no se escuchan cosas así: "Tenés terroristas disfrazados de estudiantes, de periodistas, de profesores, de investigadores". Propongo destituirlohttps://t.co/QCua2E39Kz — roberto gargarella (@Rgargarella) August 3, 2026

El jurista Roberto Gargarella señaló que “desde la dictadura que no se escuchan cosas así: ‘Tenés terroristas disfrazados de estudiantes, de periodistas, de profesores, de investigadores’. Propongo destituirlo”. “Te van a acusar de terrorista”, bromeó el crítico cultural Daniel Molina.

Orgullosamente terrorista disfrazado de profesor e investigador. Nueva bio. — Nicolás Dvoskin (@ndvoskin) August 3, 2026

“Exactamente lo mismo –casi textual– que dijo el dictador [Jorge Rafael] Videla el 5 de julio de 2010, en la última audiencia del juicio en el que dictaron perpetua”, señaló en X la investigadora Sol Prieto. La entrevista a Milei se hizo en el 101° aniversario del nacimiento del exgeneral golpista condenado por crímenes de lesa humanidad. “Que alguien, quiero decir, alguno de los periodistas a los que les concede el honor, le pregunte a qué llama terrorista”, sugirió la escritora y periodista Hinde Pomeraniec.

La UBA no dijo nada sobre los dichos del presidente ayer sobre terroristas disfrazados de estudiantes y docentes. Habrá que esperar a que diga que los terroristas se disfrazan también de decanos, rector y vicerrector. — nico canedo (@canedico) August 3, 2026

“El único terrorismo es de Estado: hace pasar x individual la estructura tanatopolítica que asesina ancianos y discas [discapacitados]. como dice Tiqqun profesores, estudiantes, etc. son parte del incomprensible voluntariado a quien se le ha delegado la tarea de la desorientación imperante”, reflexionó en X la filósofa Leonor Silvestri.

Ya no enfrenta a la casta, ahora su lucha es contra un supuesto terrorismo. 7 veces mencionó la palabra alegremente. Un giro del discurso importado y preocupante. — Pablo Serdán (@pabloserdan) August 3, 2026

“Es inaceptable que, de manera impune, Milei afirme públicamente que ‘hay terroristas disfrazados de estudiantes, [...] terroristas disfrazados de profesores, terroristas disfrazados de investigadores’. A esta altura se vuelve evidente que está desequilibrado”, consideró el físico e investigador Gastón Giribet.

La estrategia gramsciana de captura institucional

(la "larga marcha a través de las instituciones")

Transformar la sociedad no mediante una revolución violenta, sino controlando gradualmente las instituciones que moldean la cultura, los valores y el "sentido común".



Origen

-… pic.twitter.com/qEQHLCFmrf — Alejandro Alvarez (@AleCiroAlvarez) August 3, 2026

“‘Ud. tiene terroristas disfrazados de estudiantes, terroristas disfrazados de profesores, terroristas disfrazados de periodistas’. Esto acaba de decir Javier Milei sobre la Universidad Pública entre otras instituciones. La democracia está en peligro”, advirtió el profesor y abogado Pablo Serdán.

Que alguien, quiero decir, que alguno de los periodistas a los que les concede el honor, le pregunte a qué llama terrorista. — hindelita (@hindelita) August 3, 2026

En X, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, brindó una detallada exposición sobre la teoría gramsciana, respaldando los dichos presidenciales. “La estrategia gramsciana de captura institucional (la ‘larga marcha a través de las instituciones’). Transformar la sociedad no mediante una revolución violenta, sino controlando gradualmente las instituciones que moldean la cultura, los valores y el ‘sentido común’. [...] Pasos de la estrategia: 1. Identificar las instituciones clave. Aquellas que forman mentalidades: universidades, escuelas, medios de comunicación, instituciones culturales, burocracia, iglesias, fundaciones y, más tarde, grandes empresas“”. 2. Captura institucional. Ingresar en ellas como estudiantes, profesores, periodistas, funcionarios, artistas, etc., aceptando inicialmente las reglas formales”.

En otro posteo, el funcionario denunció que “la izquierda” está “usando las universidades para apoyar a organizaciones vinculadas al terrorismo”.