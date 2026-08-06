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7 recomendados de arte y cultura para esta semana
La agenda del 6 al 12 de agosto en Buenos Aires
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LA NACION
- Fotoperiodismo argentino. Este viernes a las 17 se inaugura una nueva edición de la muestra anual de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina, con una selección de 145 imágenes registradas durante 2025 de temas de actualidad, política, deporte, vida cotidiana, retratos, naturaleza y ambiente, arte y espectáculos. Con entrada libre y gratuita, se puede visitar durante todo el mes de lunes a viernes de 10 a 17 en la Defensoría del Pueblo (Av. Belgrano 570).
- Danza en el Malba. En el marco de Latinoamérica en expansión, Malba presenta un ciclo de danza que convoca a bailarines para intervenir la exposición de la Colección Malba–Costantini a través del movimiento. El lunes a las 20, Florencia Vecino trabajará sobre el desplazamiento perceptivo que proponen el arte Madí y la abstracción cinética. Entrada: $20.000 en malba.org.ar.
- Feria de Editores. Más de 330 sellos de países de América Latina, además de España, participarán desde hoy hasta el domingo de la decimoquinta edición de este encuentro en C Complejo Art Media (Avenida Corrientes 6271). De 14 a 21, con entrada gratis e inscripción previa.
- Antiestética en el Moderno. El miércoles a las 17, la Fundación Luis Felipe Noé presentará en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (Av. San Juan 350) la reedición conmemorativa de Antiestética, libro publicado por Luis Felipe Noé en 1965 que marcó un punto de inflexión en la reflexión sobre el arte argentino y latinoamericano. Hablarán el historiador del arte José Emilio Burucúa, autor del prólogo de esta edición, y Lorena Alfonso, editora de la publicación. Entrada gratis.
- Doble inauguración en la Boca. El sábado a las 16 se inaugurará Prefiero Fierro, la primera exposición individual de Luciana Lamothe en la galería Barro (Caboto 531). Con curaduría de Sofía Dourron, reunirá un nuevo conjunto de esculturas e intervenciones en el espacio. Entrada gratis. A las 17, en tanto, abrirá al público otra de Gaspar Acebo curada por Marcos Krämer en el Museo Marco (Almirante Brown 1031). Ambas con entrada gratis.
- Nueva muestra en Torre Macro. Cantos de sirena se titula la exposición de Gachi Hasper y Fabio Kacero curada por Patricia Rizzo que continúa hasta el 30 de septiembre en Torre Macro (Av. Madero 1172). De lunes a viernes de 9 a 18, con entrada gratis.
- Memoria y Futuro. Así se titulan las jornadas que se realizarán mañana y el sábado en el Museo Moderno (Av. San Juan 350), en diálogo con las exposiciones La memoria de la colección: el Moderno en el Parque y Oscuridad visible: La larga sombra de la dictadura. De 15 a 19, con entrada gratis.
LA NACION
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