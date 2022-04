Aníbal Jozami ya es Oficial de la Orden de las Artes y las Letras

Aníbal Jozami, rector de la Universidad Nacional de Tres de Febrero y presidente de la Fundación Foro del Sur, sumó una nueva distinción por parte de Francia: este jueves fue condecorado como Oficial de la Orden de las Artes y las Letras, reconocimiento que otorga ese país a personalidades destacadas de la cultura. En 2011, el sociólogo había recibido el título de Caballero de la Orden Nacional de la Legión de Honor y, en 1999, el de Caballero de la Orden Nacional al Mérito.

El acto tuvo lugar en la Embajada de Francia y contó con la participación de la embajadora Claudia Scherer-Effosse, quien destacó que el reconocimiento tiene como fin “honrar su inestimable contribución a la cultura francesa en la Argentina”. Dirigiéndose a Jozami agregó: “Podemos decir que es la insignia que le faltaba, ya que usted ya es chevalier de las dos órdenes nacionales: du Mérite y de la Légion d’Honneur. Ambas distinciones dan cuenta de la vasta, profunda, variada e histórica relación que lo une a mi país, de su quehacer en favor de la cooperación con Francia y, por supuesto, de su francofilia y francofonía”.

La embajadora francesa Claudia Scherer-Effosse condecoró a Jozami

La embajadora francesa hizo un recorrido por la trayectoria de Jozami (e, incluso, por anécdotas familiares y de su infancia) y resaltó que “las distinciones honoríficas se conceden por lo realizado en el pasado, pero con usted siempre se habla de futuro” . “Celebro las colaboraciones cruzadas con Muntref y Bienalsur al servicio del arte contemporáneo. Las acciones de la Uuntref promueven la excelencia de los estudiantes y la proyección internacional de los artistas argentinos y me consta que hay varias personas claves en este entramado: Marlise, su esposa y compañera de aventuras culturales; Martin Kaufmann, vicerrector y director institucional de Bienalsur; y Diana Wechsler, con su perspectiva de la teoría y de la historia del arte que articula los proyectos con el Servicio de cooperación y acción cultural”. Marlise, Kaufmann y Wechsler sonrieron desde las butacas para invitados.

Especializado en relaciones internacionales y coleccionista de arte, Jozami agradeció a su turno la distinción y dijo: “Las palabras de la embajadora y el hecho de ser esta la tercera condecoración que me otorga la Republique Françoise me obligan a referirme al porqué de mi vinculación con Francia. De niño solía creer que tenía una vida paralela y que esta ocurría en Paris, quizás porque en mi casa familiar se hablaba francés (mis padres eran libaneses, francófonos, y mi papá era un militar siete veces condecorado en las filas del mariscal Jean de Lattre de Tassigny) y hacían muchas referencias de los frecuentes viajes a Paris de los familiares libaneses. Quizás por todo esto y porque fui al colegio francés, puedo decir que Francia siempre estuvo presente”. Emocionado, agregó: “Francia y París no son solo bellos paisajes en los que habitar, o sitios donde ver buen cine y teatro o escuchar jazz, sino que forman parte (de distintas maneras y a diferentes niveles) de mi modo de estar en el mundo”.

La elección de los condecorados depende del Ministro de Cultura de Francia, quien decide independientemente sobre los nombramientos después de haber tomado nota de los dictámenes emitidos por el Consejo de la Orden de las Artes y las Letras. Las condiciones de atribución, definidas por decreto, establecen que “esta orden tiene por objeto premiar a las personas que se hayan distinguido por sus creaciones en el campo artístico o literario o por la contribución que hayan ejercido en la influencia de las Artes y de las Letras en Francia y en el mundo”.