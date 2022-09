Antesala del Filba: cartas por encargo, poemas y traducciones gratis

Ecopoemas, redacciones de cartas por encargo para apoyar a refugiados, rescate de voces marginalizadas, traducciones “éticas” y difusión de textos en forma gratuita: estas y otras acciones se podrán conocer desde hoy hasta el miércoles en la previa de la nueva edición del Festival Internacional de Literatura (Filba).

El foro internacional online Traducción expandida: activismo y prácticas de cocreación literaria, organizado por Looren América Latina -el programa latinoamericano de la Casa de Traductores Looren con el apoyo de Pro Helvetia Sudamérica y del Coloquio Literario de Berlín-, reúne por primera vez a agrupaciones literarias de América Latina, Suiza y Alemania que compartirán experiencias de activismo literario y creación colectiva. Cabe recordar que este año el leitmotiv del Filba es “fuerza activa”. Otras actividades del foro en el festival son una ecoperformance poética de Ruge el Bosque en el Malba (este miércoles, a las 20) y un taller de traducción online a cargo del colectivo chileno Frank Ocean (el próximo sábado, a las 10).

El grupo literario suizo AJAR: escritura y performance Gentileza foro pre-Filba

Los colectivos se referirán a sus metodologías y prácticas de escritura y traducción al servicio de la intervención en la sociedad, y debatirán sobre el concepto de autoría, la autoedición, la apropiación cultural y los cruces de la literatura con otras disciplinas. La participación es gratuita con inscripción previa en este link y habrá traducción simultánea al español, portugués e inglés (al alemán solo hoy) dentro de la plataforma Zoom. También se transmitirá en vivo en español por el canal de YouTube de la Casa de Traductores Looren. El programa completo se puede consultar en este enlace.

Integrantes del Colectivo Snichimal Vayuchil, de Chiapas Gentileza foro pre-Filba

Se convocó a la Red de Creación Intercultural “Mingas de la Imagen” (de Colombia, Panamá, Ecuador, Estados Unidos, Uruguay, México, Italia; con epicentro en Bogotá, genera con comunidades originarias espacios de solidaridad en oralituras, crítica, medicina y pensamiento); AJAR collectif littéraire (de Suiza, que pone en escena performances y lecturas polifónicas); Colectivo Frank Ocean (de Chile, un grupo de poesía, “agite” y traducción que participó en el estallido social de 2019); el grupo suizo-alemán Literatur für das, was passiert (“Literatura por lo que está pasando”, que escribe por encargo para donar lo recaudado a organizaciones que ayudan a personas en tránsito o refugiadas); Medusa (de la Argentina y de impronta feminista; poetas y traductoras que traducen colaborativamente para acercar versiones de textos poco conocidos); Orden de Traslado (también de la Argentina, con un pódcast y una cuenta de Instagram con miles de seguidores, que busca desterrar la percepción de que la poesía es difícil y elitista); Pecora Loca (de Brasil, una banda musical de poesía en traducción); Ruge el Bosque (una antología latinoamericana que alerta sobre la crisis ecológica desde la poesía); Snichimal Vayuchil (de Chiapas, México, que difunde la lengua y la cultura tsotsil); Sycorax (de Brasil, que toma su nombre del personaje de la bruja de La tempestad shakesperiana), y Villa of One’s Own (de Alemania, que parte del Manifiesto Antropófago de Oswald de Andrade y explora prácticas de asimilación y “canibalismo” cultural y traducción ética).

De la resistencia a la supervivencia

La idea del foro surgió en una residencia online de traducción de poesía organizada por Looren América Latina durante la pandemia. “Está pensado como un espacio de intercambio y reflexión sobre las prácticas colectivas en el campo de la literatura -dice a LA NACION Carla Imbrogno, iniciadora del programa y una de las coordinadoras de la Casa de Traductores Looren-. A la manera de un sismógrafo, percibimos que estaban surgiendo movimientos colectivos vinculados de un modo u otro al activismo, la literatura y la traducción, y nos propusimos facilitar un espacio de confluencia donde dar a conocer sus motivos, debatir sus metodologías, su alcance, su influencia, y también la puesta en cuestión de nociones como la de autoría o la propiedad intelectual”. La Casa de Traductores Looren es una asociación sin fines de lucro ubicada al pie de los Alpes suizos, donde una antigua casa familiar se transformó en una residencia de traductores literarios de todo el mundo y de todas las lenguas.

Cartas, poemas y otros escritos a pedido, redactados por las integrantes de "Literatur für das was passiert" Gentileza foro pre-Filba

”Nos interesa la relación de la escritura literaria con otras lenguas y otros lenguajes artísticos como la música o el dibujo, así como las acciones que, partiendo de lo literario, trascienden lo cultural para incidir en los discursos sociales y políticos -agrega Martina Fernández Polcuch, coordinadora ejecutiva del foro-. El colectivo Frank Ocean da cuenta de este paso a la acción: surge en 2018 como taller de poesía y traducción, y en el contexto del estallido social realiza una pegatina de poemas traducidos para rescatar voces marginalizadas que se habían rebelado contra la violencia policial”. El miércoles, a las 11.45, Frank Ocean participará de la charla “De la resistencia a la supervivencia” con Ruge el Bosque, que publica una antología multilingüe dedicada a la ecopoesía sudamericana como denuncia de la crisis ambiental y apuesta por la supervivencia. Sycorax, con el lema “mulheres que conjuramtraduções”, traduce colaborativamente y pone a disposición de manera gratuita los libros traducidos.

La agrupación de escritura Literaturfür das, waspassiert (“Literatura por lo que está pasando”), que abrirá el foro, se instala con máquinas de escribir en lugares públicos y eventos culturales de Zúrich para redactar textos a pedido (cartas, relatos, poemas, que en ocasiones también se ilustran), y donar luego lo recaudado a organizaciones que ayudan a refugiados. El grupo surgió en 2015, cuando gran cantidad de personas huían de la guerra en Siria.

"Mingas de la Imagen" en acción Gentileza foro pre-Filba

“Ante las terribles penurias de tantas personas en situación de huida, muchos sintieron la necesidad de ayudar -contó Gianna Molinari-. Y Julia Weber y yo buscamos una manera de hacer algo. Comenzamos armando una pizarra giratoria en mi atelier y sentándonos en un restaurante en Zúrich con nuestras máquinas de escribir. El comienzo fue difícil. Recuerdo que en nuestra primera campaña un niño de la mesa vecina le preguntó a su abuelo qué estábamos haciendo y que este le respondió que éramos de aquellos que querían que vinieran aún más refugiados a Suiza. Esos dichos nos incentivaron aún más”. En 2019, se creó un grupo en Berlín y se está formando otro en Múnich.

Cecilia Martínez Ruppel, del grupo argentino Orden de Traslado señala que tienen como propósito difundir la poesía. “Y que pierda cierto halo de exclusividad -añade-. En mi caso, lo hago a través de ilustrar poemas de diferentes autores. Me gusta especialmente traer los textos a lo cotidiano y traducirlos a imágenes con las que la gente pueda sentirse identificada. Construir puentes entre la palabra y los espectadores para invitarlos a descubrir algo nuevo o volver a ver algo que ya conocen desde otro lugar, con otros ojos”.

“Medusa es un grupo de traductoras y poetas feministas de la Argentina [Gabriela Raya, Isadora Paolucci, Mariángel Mauri, Melisa Papillo, Mónica Rosenblum, Natalia Leiderman, Paula Preuss y Camozzi] que se formó en 2020 -dice la escritora y traductora Daniela Camozzi-. Nos proponemos, desde una experiencia de traducción colaborativa y feminista, contribuir a nuevas genealogías que pongan en cuestión y amplíen el canon poético patriarcal”.

Este año, publicaron en el sello Llantén Antecesoras. Seis poetas de lengua inglesa del siglo XIX y principios del siglo XX, antología de poemas de Elizabeth Barrett Browning, Emily Brontë, Christina Rossetti, Amy Lowell, Sara Teasdale y Edna St. Vincent Millay. A activar antes de que se acabe el mundo.