Aparecen en Francia los manuscritos robados a Céline, autor de “Viaje al fin de la noche”

Los archivos del escritor francés Louis-Ferdinand Céline, con cartas, manuscritos y fotos inéditas del autor de Viaje al fin de la noche, fueron hallados en Francia 77 años después de su desaparición. Se trata, entre otras cosas, de “miles de hojas” perdidas en 1944 . El diario francés Le Monde calificó el hallazgo como “un descubrimiento extraordinario”, en una noticia en primera plana.

Según los expertos en la obra de Céline, “estos documentos deberían modificar profundamente el conocimiento” sobre los textos del escritor francés, que publicó también escritos antisemitas. Le Monde precisó que “el descubridor” fue el crítico Jean-Pierre Thibaudat, quien pasó largos años identificando y transcribiendo miles de páginas manuscritas que habían sido robadas de la casa parisina ubicada en Montmartre en 1944, cuando el autor huyó a la Alemania nazi.

Thibaudat, que trabajó en el periódico Libération hasta 2006, tras la muerte en 2019 de la viuda de Céline, la bailarina Lucette Destouches, sacó a la luz los papeles que le habían sido entregados por un lector anónimo. “Hace muchos años un lector de Libération me llamó diciendo que quería darme unos documentos. El día del encuentro apareció con enormes bolsas que contenían hojas manuscritas de Céline”, declaró Thibaudat. Según el crítico, el lector que le entregó los manuscritos hace quince años no se identificó y puso como condición que no diera a conocer los papeles hasta la muerte de Destouches.

Con la ayuda de un abogado, Thibaudat puso al tanto a los depositarios actuales de la obra de Céline, el biógrafo de referencia del escritor, François Gibault, de 89 años, y a Véronique Chovin, de 69, amiga de la viuda. Al ser convocado por la Oficina de Lucha contra el Tráfico de Bienes Culturales (OCBC), el crítico apareció con los originales, que además se había dedicado a transcribir de nuevo durante años.

Los manuscritos son parte del robo que Céline denunció durante la liberación de Francia. Durante años, el escritor pensó que el ladrón podía ser Oscar Rosembly, un administrador de Córcega. Tras lalLiberación de París, reapareció como teniente de las Fuerzas Francesas del Interior (FFI) y, con algunos compañeros, y en medio de la confusión general, “visitó” los pisos de las personalidades que huyeron. Rosembly estuvo detenido por esto. Otro sospechoso por el robo es el resistente Yvon Morandat, quien vivió en el apartamento del escritor. Cuando Céline volvió a Francia, Morandat intentó restituirle sus escritos y muebles, pero el escritor se negó, alegando que sólo eran borradores.

Entre el material recuperado hay 600 páginas de la obra Casse-pipe, una novela desconocida llamada Londres, mil páginas de Muerte a crédito y otra serie de documentos. Según informó Le Monde, una parte de esos textos recuperados irá a los fondos de la Biblioteca Nacional de Francia, que ya reconoció la autoría de los textos, escritos a mano por Céline y ordenados con pinzas de madera, como le gustaba hacer. Los textos inéditos, en cambio, serán probablemente publicados por Gallimard, editora del resto de la obra del autor.

