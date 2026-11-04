“Aprendemos juntos” volvió a Buenos Aires para seguir viralizando el acceso al aprendizaje

La platea del Teatro Ópera estaba repleta cuando, el jueves por la tarde, los reflectores se encendieron y más de mil personas se dispusieron a hacer algo no tan frecuente: detenerse a escuchar, reflexionar, experimentar. Esa es la propuesta de “Aprendemos juntos”, una iniciativa global educativa y cultural impulsada por BBVA que, desde hace 8 años, reúne a pensadores y referentes en torno al aprendizaje y la inspiración.

Bajo el lema “Dos miradas, un encuentro para entendernos mejor”, la segunda edición volvió a reunir a su audiencia alrededor de nuevas preguntas sobre la manera en que vivimos, nos vinculamos y nos transformamos.

La psicología y la neurociencia se encontraron para abordar las emociones, los vínculos y la capacidad de aprender y transformarse a lo largo de la vida. san.sacristan

Una iniciativa que construyó una comunidad en Argentina

Desde su creación, Aprendemos juntos reunió a referentes de distintas disciplinas, entre ellos científicos, educadores, psicólogos, artistas, deportistas y especialistas en desarrollo personal. A lo largo de estos años, más de 25 referentes argentinos participaron de sus contenidos, entre ellos Fito Páez, Eduardo Sacheri, Julio Bocca, Gabriel Rolón, Adrián Paenza, Trueno y Estanislao Bachrach.

En Argentina, más de 800 millones de visualizaciones de Aprendemos juntos provienen de usuarios locales y más de un millón de seguidores de la plataforma son argentinos. Además, los contenidos protagonizados por Gabriel Rolón, Walter Riso, Adrián Paenza y Bachrach contribuyeron a sumar más de 100.000 nuevos seguidores a la plataforma.

Las preguntas del público fueron el disparador de la charla. san.sacristan

El crecimiento de Aprendemos juntos también se refleja en la evolución de sus formatos. Lo que comenzó como una propuesta de contenidos digitales fue incorporando encuentros presenciales, con el objetivo de generar nuevos espacios para escuchar, reflexionar y compartir experiencias.

El pasado jueves, la jornada comenzó con una conversación entre Gonzalo Madrid, uno de los creadores de Aprendemos juntos, y Hernán Carboni, director de Relaciones Institucionales de BBVA en Argentina. Ellos fueron los responsables de recapitular la historia de la iniciativa y dar la bienvenida a este nuevo encuentro. “Yo creo que el valor del conocimiento es poder compartirlo, ponerlo a disposición de todos. Así es como se multiplica. Ese ha sido el gran objetivo de Aprendemos juntos: democratizar el acceso a las ideas, al conocimiento. Sacarlo de lo que tradicionalmente pensamos que pueden ser ámbitos escolares, o académicos y tratar de que todo ese conocimiento tenga un impacto positivo en la vida cotidiana de cada uno de nosotros”, dijo Carboni.

La segunda edición refleja el compromiso de BBVA con iniciativas que trascienden la actividad financiera y acercan la educación, la cultura y el conocimiento a la sociedad. san.sacristan

Luego, el escenario quedó en manos de los dos oradores del día, dispuestos a responder preguntas del público como disparadores de la charla.

La mirada de la psicología

Marina Mammoliti fue la primer oradora de la jornada. Licenciada en Psicología por la Universidad Nacional de Córdoba, divulgadora y creadora del podcast “Psicología al Desnudo”, abordó durante su exposición cuestiones relacionadas con el autoconocimiento, las emociones y los vínculos.

La psicóloga y autora Marina Mammoliti es la creadora del podcast "Psicología al desnudo", que busca divulgar herramientas para el bienestar. san.sacristan

Su charla tuvo como eje una pregunta poderosa: “¿Elegirías vivir tu vida nuevamente?”. A partir de ese interrogante, la psicóloga planteó una reflexión sobre la propia vida, las relaciones, las expectativas propias y ajenas, la capacidad de enfrentar los desafíos y la habilidad de cambiar. Y abrió una conversación que invitó a los presentes a pensar cómo quisieran ser recordados. Su trabajo de divulgación busca acercar herramientas de la psicología a la vida cotidiana a través de contenidos, conferencias y trabajo clínico.

Del pensamiento al movimiento

El segundo en subir al escenario fue Estanislao Bachrach, reconocido divulgador de neurociencia. Doctor en Biología Molecular por la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Montpellier, Francia, y profesor de la Universidad Torcuato Di Tella, Bachrach centró su charla en el impacto que el movimiento y las emociones tienen sobre el bienestar.

Estanislao Bachrach es especialista en neurociencia, creatividad, innovación y desarrollo personal. san.sacristan

“¿Puedo empezar a leer mi cuerpo? Es el único que me dice la verdad todo el tiempo. El cerebro no tiene la capacidad de mentir; y te está dando información permanentemente. Creo que la gran clave es esa: el autoconocimiento. ¿Qué me dice mi cuerpo?, ¿cómo me siento?”, interpeló a ante un auditorio cautivado. Y resumió, hacia el cierre: “A mayor grado de autoconocimiento, no hay ningún tipo de duda de que uno toma mejores decisiones en la vida y uno se genera mayor bienestar”.

Reconocida por Naciones Unidas por su contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la propuesta Aprendemos juntos tiene un propósito que parte de una convicción poderosa: el conocimiento adquiere mayor valor cuando se comparte.

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