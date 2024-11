“Cierro los ojos y veo una bandada de pájaros. La visión dura un segundo o acaso menos; no sé cuántos pájaros vi. ¿Era definido o indefinido su número?”. Esta cita da inicio a un texto de Borges en el cual se vale de la imagen de una bandada de pájaros para elaborar un argumento ontológico (u ornitológico, de acuerdo con el juego de palabras al que apela el autor para titular su texto). Más allá de esa argumentación borgeana, esta bandada que vemos aquí –que aunque no es imaginada, quizá también sea un vehículo de la imaginación– está integrada por pelícanos, que fueron fotografiados en el norte de Israel durante una migración que los lleva de Europa a África. Aunque no se pueda construir un argumento ontológico a partir de esta imagen, sí puede deducirse que la sustentabilidad de la vida en la Tierra también depende de la continuidad de estos ciclos naturales.

Mariano Holot

Temas La historia detrás de la foto