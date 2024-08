Escuchar

En El árbol de la vida –película del estadounidense Terrence Malick estrenada en 2011, que algunos amaron y otros amaron detestar– un personaje pronuncia una frase destinada a vertebrar todo el relato. Dice que hay dos modos de vivir: “en la naturaleza o en la gracia”. Live in grace; en algunas proyecciones se la tradujo como “vivir en la divinidad”. Pero la idea de “gracia” es mucho más profunda, enigmática y conmovedora, incluso para quien no se considere creyente. Quizás también para aquellos que, sumergidos en la decodificación minuciosa del mundo natural, se topan cada tanto con ciertas zonas de misterio. Entonces, la foto. La luminosidad indescriptible de una aurora boreal y un momento en la noche del Parque Nacional Joshua Tree, California. Lejos de aquí, el mundo de lo humano no puede más de ruido y ceguera. Aunque el don de la belleza –¿la gracia?– se le brinde a cada instante.

