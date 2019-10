El parlamento británico según Banksy sobre la tela de casi cuatro metros de ancho que se subastó ayer y multiplicó por nueve la última marca del artista en una subasta Crédito: DPA

Se trata de la mayor obra sobre tela que se conoce del artista británico que mantiene su identidad en secreto.

En trece minutos y por un poco más de US$ 12,2 de dólares el famoso y enigmático artista británico Banksy batió su récord ayer cuando se subastó en Sotheby's la obra que se entiende hoy, una década después de que fuera pintada en Bristol, como una crítica al Brexit: el Parlamento británico se ve desbordado de chimpancés en Devolved Parliament ("Parlamento transferido").

Según estimaciones, se esperaba que el cuadro -el más grande sobre tela de un autor que principalmente se expresa sobre las paredes callejeras- se vendiera por dos o tres millones de dólares y no solamente casi quintuplicó el valor que manejaba la casa de remates de Londres sino que multiplicó por nueve la mayor venta del artista: Keep It Spotless ("Mantenlo inmaculado"), se había vendido por US$1,8 millones en Sotheby's de Nueva York, en 2008.

Enseguida, Banksy reaccionó en Instagram: "Es una pena que yo ya no la poseía". Y Sotheby's tuiteó sobre los números del récord con una reflexión política: "Independientemente de dónde te ubiques en el debate sobre el Brexit, no hay duda de que esta obra es más pertinente ahora de lo que nunca ha sido".

Si bien la venta fue anónima, se sabe que "el propietario la prestó al museo a inicios de este año con motivo del 10º aniversario de la exposición y porque en torno a esas fechas estaba previsto que se ejecutara el plan original para la salida de Reino Unido de la Unión Europea", indica la BBC.

Así, un año después de la broma millonaria que preparó para el remate de Girl with Balloon ("Niña con globo"), la obra de que se autodestruyó a la vista de todo en el momento justo en el que cayó el martillo, Banksy vuelve a ser noticia.