El Mercado de Arte Córdoba consolida la regionalización de las ferias como la tendencia más fuerte del año

Córdoba.- Con una nueva edición de Mercado de Arte Córdoba (MAC) inaugurada hoy en el Centro de Convenciones vuelve la ciudad mediterránea a recuperar su centralidad. A dos puntas, como dice la curadora Sofía Torres Kosiba, entre el cuarteto y la Docta, la patria del gran Antonio Seguí va por más. Una feria pública destinada al gran público, gratis y disruptiva conecta la escena consolidada de las galerías con nuevas voces y artistas emergentes. Es para el arte contemporáneo una fragua de fronteras porosas. Mucho para ver y comentar hasta el domingo, bajo el signo Mercurial, que en la definición de Torres Kosiba permite “medir la temperatura”, al tiempo que potencia la comunicación y el comercio.

Hay nuevas señales en este 12 MAC para ilusionarse con el regreso a Córdoba de las Bienales de IKA, contemporáneas en su génesis de la Bienal de San Pablo fundada por Ciccillo Matarazzo:

1) Córdoba tiene una red excepcional de museos.

2) La masa crítica de coleccionistas.

3) Una generación de artistas gestores que encarna, sin duda, la nueva modalidad del operador cultura dueño de la escena.

Basta pensar en Torres Kosiba y en su álter ego Manuel Koll, pero también en otras latitudes con inspirados como Guido Yannitto y Raúl Flores. Solo faltaría agregar el talento impar de los artistas cordobeses desde el atalaya único de Antonio Seguí y que MAC se desarrolla en un centro de convenciones sobre la calle Ramón J Cárcano. Es probable que nadie haya hecho más por nuestra cultura e identidad que el político cordobés. Gestó la visita del paisajista Thays para proyectar el parque Crisol de Córdoba, hoy parque Sarmiento, y contrató a Norbert Maillart para construir el Palacio de Correos, actual Palacio Libertad. Comienza la recorrida por las 62 galerías y se abre el debate sobre el nuevo escenario del arte en la Argentina, con la regionalización de las ferias que ha sido la tendencia más fuerte en este año a punto de cerrar.

De Corrientes a Salta, de Chaco a Rosario, y, por supuesto a Buenos Aires, algo ha cambiado para que nada siga igual, en el sentido contrario del Gatopardo de Lampedusa. Tiempo de cambios. También arteba deberá revisar su lugar en el damero ferial y potenciar una de sus fortalezas: la conexión internacional.

Le toca a arteba fortalecer la identidad latinoamericana que ganó notoriedad bajo la conducción de Mauro Herlitzka. Nada más a tono con la ciudad que tiene en el Malba la mejor colección de arte moderno latinoamericano del mundo. Una oportunidad única para conquistar al público, al coleccionismo de los países vecinos y de la región. Chile, Paraguay, Bolivia y Perú están más cerca de lo que pensamos. Y siempre queda la alianza con Brasil que tuvo su momento de gloria... y todavía funciona.