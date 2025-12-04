Pinta Miami, en su mejor momento: el arte latinoamericano gana atención global

MIAMI.- “La feria está cada día mejor”, opinó la coleccionista cubana Ella Fontanals-Cisneros durante la noche de inauguración de Pinta Miami para cientos de invitados especiales. El público podrá comprobarlo desde hoy hasta el domingo en The Hangar, en Coconut Grove, el barrio más antiguo y uno de los más cool de Miami. Allí se presentan durante la semana de Art Basel decenas de galerías de veinticinco ciudades, una variedad geográfica sin precedente.

“Nunca tuvimos tanta demanda de entradas”, dijo a LA NACION Diego Costa Peuser, fundador y director de esta plataforma internacional destinada a promover el arte latinoamericano, que está por cumplir dos décadas en Estados Unidos. Según él, la próxima marcará “un muy buen momento para la región, y eso se va a reflejar en el arte”.

"Nido" de Andrea Santos en Arteconsult Gentileza Pinta Miami

Eso ya se está viendo: semanas atrás, una pintura de Frida Kahlo marcó un récord para la región y para las mujeres a novel global, al rematarse en Sotheby’s por US$54,6 millones. “El arte latinoamericano finalmente se está empezando a reconocer a nivel global”, opinó María Sancho-Arroyo, especialista en mercado que participará mañana del foro de la feria.

"El arte latinoamericano finalmente se está empezando a reconocer a nivel global”, opina María Sancho-Arroyo, que participará del foro de Pinta Miami AXEL ALEXANDER

Es un círculo virtuoso: el terreno ganado en el mercado inspira también a EFG Internacional, a renovar su compromiso como principal sponsor. Durante la noche inaugural, auspiciada por este grupo bancario con sede en Zúrich, se anunció el premio adquisición EFG Latinoamérica, otorgado en colaboración con ArtNexus. La obra Estrela (2024) de Ana Mazzei, presentada por Martins & Montero en SP-Arte, fue la elegida en esta edición del reconocimiento anual destinado a artistas latinoamericanos emergentes, seleccionados en cinco ferias de arte clave de la región.

El quiosco con flores creadas en cerámica por Nicola Costantino Gentileza Pinta Miami

También tuvo apoyo de una de las marcas más conocidas de champagne a nivel global un quiosco de flores creadas en cerámica con una técnica ancestral por la argentina Nicola Costantino, que además presenta un mural realizado con el mismo material en el stand de la galería The White Lodge. Otro Special Project es el de la peruana Ana Teresa Barboza, que participa con una obra textil incluida en 2022 en su muestra del Malba.

Special Project de Ana Teresa Barboza Gentileza Pinta Miami

Lo contemporáneo y lo moderno se equilibran como nunca en esta edición, donde conviven obras de artistas consagrados como Wifredo Lam, Jesús Rafael Soto, Fernando Botero y Julio Le Parc con otras de las generaciones siguientes, representadas por ejemplo por Liliana Porter, Alexandre Arrechea (integrante del conocido grupo cubano Los Carpinteros), y Tony Vázquez-Figueroa, venezolano que realizó este año de la Residencia de Al Lado impulsada en Lima por los coleccionistas Alberto “Tito” Rebaza y Ginette Lumbroso.

Obra de Jesús Rafael Soto en Sea Contemporary Art Gentileza Pinta Miami

Hasta su taller llegaron en abril decenas de invitados internacionales que asistieron a Pinta Lima, otra de las ferias organizadas por Costa Peuser en la región. En los últimos años impulsó además semanas del arte destinadas a promover las escenas emergentes de Paraguay y Panamá, países ahora representados por primera vez en Pinta Miami a través de las galerías Artística, Viedma, Mateo Sariel y Arteconsult. Incluso se “importó” a los Estados Unidos al español Juan Canela, curador jefe del Museo de Arte Contemporáneo de Panamá: en esta edición está a cargo de Next, sección que reúne a artistas emergentes y experimentales.

De la serie "Aquatic Flora Elementary", de Uýra en Aura, una de las galerías de la sección Next Gentileza Pinta Miami

“Se puede ver cómo, al recorrer ciudades de América Latina, llevamos artistas y proyectos a otras ciudades donde estamos presentes –observó Irene Gelfman, curadora global de Pinta-. Estamos armando una red de curadores, de artistas y de galerías que van participando en todos nuestros proyectos”.

"Perceptual Glowing Wedge" de Richar Garet en Carmen Araujo Gentileza Pinta Miami

Para agendar:

Pinta Miami en The Hangar, en Coconut Grove, del 4 al 7 de diciembre. Más en es.pinta.art.