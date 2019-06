Becky Albertalli anticipa que Disney ofrecerá una historia totalmente nueva ambientada en el universo de Simón

Becky Albertalli, conocida por su primera novela Yo, Simón, Homosapiens, consiguió rápidamente el reconocimiento mundial. La novela llegó al cine como Yo Soy Simón, protagonizada por Nick Robinson, y resultó ser un éxito, por lo que la editorial decidió reeditarla con el título de la película. De la escritora nacida en Atlanta conocemos el spinoff Leah a destiempo y la historia que escribió junto con su gran amigo Adam Silvera, ¿Y si fuéramos nosotros? Autora de relatos realistas, sin perder el humor y por sobre todo, sin temor a explorar las emociones más diversas, hoy, a las 16, firmará en el stand de Ediciones Urano y, a las 18.30, realizará una presentación en la sala José Hernández.

Con la pregunta "¿Qué serías capaz de hacer para proteger tu secreto mejor guardado?" se lanzó al mundo una historia de sobre el amor, la identidad y la diversidad, que impactó en miles de lectores. La historia de Simón.

"Me emociona escribir literatura juvenil y hacer foco en diversidad, porque uno encuentra que tanto autores como los lectores priorizan la representación reflexiva e inclusiva -comenta la escritora-. Por suerte ya contamos con autores como Angie Thomas, Adam Silvera, Nic Stone, entre otros, que retratan las complicadas y desafiantes vidas de los adolescentes reales. Es cierto que todavía hay mucho trabajo por hacer, pero hay muchos que están dispuestos a hacerlo".

-¿Considerás que estas historias surgen como una necesidad, como una respuesta al momento que estamos viviendo?

-Las diversas historias son críticas al momento cultural que se vive, aunque, sinceramente creo que siempre las hemos necesitado. No tengo dudas de que los niños merecen verse reflejados en los libros, ya sea en momentos de alegría, atravesando dificultades, haciendo frente a lo que lo ocurre.

-Uno de los mayores atractivos de Yo soy Simón es su universo, su forma de integrarnos a él. ¿Qué fue lo más importante para vos?

-Hacer que el universo de Simón reflejara el mundo real en el que vivo, el que ya es naturalmente diverso. Pero también es mi intención tratar de que mis libros sean más inclusivos. Lo que busco es acercarme de una manera reflexiva y cuidadosa, con el objetivo de asegurar que cada personaje se sienta completamente desarrollado y real.

-La historia de Simón tuvo un gran impacto en el cine. ¿Te gustó la película?

-Absolutamente, me encantó. Es mi película favorita: la vi más de veinte veces y tengo una docena de camisetas que dicen "Love, Simon".

-Recientemente se anunció que Disney transformará la historia de Simón en una serie juvenil. ¿Qué expectativas tenés? ¿Vas a trabajar en la adaptación?

-Desafortunadamente, no puedo dar mucha información sobre la adaptación en este momento, pero sí puedo contarte que es una historia nueva ambientada en el universo de Simón, y aclaro que no se basa en Leah a destiempo. Recién comenzaron a trabajar en el proceso, así que por ahora no sé qué esperar. Lo que sé es que la historia está en buenas manos. Soy una gran fanática de Isaac Aptaker y Elizabeth Berger, quienes liderarán este proyecto. Ellos escribieron el guión de Love, Simon, así que estoy muy emocionada que estén explorando este universo más a fondo.

-¿Por qué crees que impactó tanto la historia de Simón?

-Es difícil decir qué es lo que hace que una historia en particular resuene. Creo que mucha gente se siente reflejada en esos sentimientos encontrados sobre el crecimiento.

-¿Por qué decidiste contar la historia desde otra mirada? (nos referimos a Leah a destiempo)

-Me gustó la idea de volver a visitar el universo de Simón y siempre supe que, si lo hacía, sería desde la perspectiva de Leah. Tuve suerte que Simón tuviera tanto éxito, porque surgió la oportunidad de llevar adelante la historia de Leah. Escribir acerca del mismo grupo de amigos, desde una perspectiva diferente fue un desafío increíblemente divertido y gratificante.

-¿Te sorprende la manera en la que todavía es mirada y considerada la literatura juvenil?

-La literatura para adultos jóvenes suele recibir muchas críticas en los medios de comunicación tradicionales y, extrañamente, es frecuente recibirla de quienes no están particularmente familiarizados con la categoría. Es difícil tomar en serio un ensayo crítico cuando el autor parece no haber leído un libro de este segmento en los últimos diez años. Muchas personas tienen problemas para tomar en serio a las adolescentes. Es increíblemente frustrante, porque los adolescentes son muy interesantes y complejos.

-¿Con qué historia nos vas a sorprender pronto?

-El siguiente paso es Yes, No, Maybe So (Sí, no, tal vez), que estoy escribiendo con mi amiga Aisha Saeed (Amal Unbound). Se editará en los Estados Unidos el 4 de febrero próximo y trata sobre un niño judío y una niña musulmana que se enamoran mientras trabajan en una elección local. Fue una alegría total escribir esta historia, y por sobre todo, un espacio hermoso para nosotras para poder procesar nuestros sentimientos sobre este difícil momento cultural. Ojo, que también es una comedia romántica, así que hay muchos besos y risas. ¡Espero que a la gente le guste tanto como a nosotras!

