La chilena Cecilia Vicuña fue reconocida con la máxima distinción de los Art Basel Awards

MIAMI BEACH.- Tres años después de haber sido reconocida con el León de Oro en la Bienal de Venecia, la artista chilena Cecilia Vicuña recibió anoche la máxima distinción de otro premio que también podría equipararse como el “Oscar del arte”: fue seleccionada como “artista ícono” en la primera edición de los Art Basel Awards. Se trata de otra buena noticia para el arte latinoamericano y las artistas mujeres, a días de que una pintura de Frida Kahlo marcara récords para ambos al venderse por US$54,6 millones.

“Prácticamente todos, esta noche, han dicho la palabra futuro. ¿Saben lo que eso significa? Que todos sentimos que el futuro de la humanidad, de la humanidad, de la amabilidad de la belleza y del arte está en peligro”, declaró al agradecer este reconocimiento otorgado por la feria de arte más importante del mundo y auspiciado por Boss. Los otros nominados eran Joan Jonas, Cecilia Vicuña, Betye Saar, Lubaina Himid y David Hammons.

Vicuña con algunos de los otros premiados en distintas categorías

Los Art Basel Awards -definidos por un grupo de expertos que incluye a Adriano Pedrosa, curador de la última edición de la Bienal de Venecia- buscan apoyar el futuro de la industria al honrar a quienes impulsan y crean arte. Con nueve categrorías, abarcan todo el espectro del impacto artístico y cultural.

Vista de la sala con obras de Cecilia Vicuña en la 59a edición de la Bienal de Venecia Gentileza Bienal de Venecia

Nacida en Chile en 1948 y exiliada en Colombia tras el golpe militar de 1973, Vicuña se radicó en Nueva York en la década de 1980. En 2017 participó de la Documenta de Kassel y está representada en importantes museos como la Tate de Londres; el Guggenheim de Nueva York, donde expuso en 2022, y el Malba, que le dedicó una retrospectiva al año siguiente, cuando participó también de la Bienal de Performance. Además, Eduardo Costantini, fundador del museo, posee dos obras suyas en su colección personal: Janis Joe (1971) y la instalación Quipu desaparecido (2018).

Uno de los quipus exhibidos en Malba Alejandro Guyot - LA NACION

“El quipu es una metáfora de la unión. Los seres que crearon el quipu inmediatamente comprendieron que el hilo era una metáfora del cordón umbilical y de la relación del agua que está en la tierra con el agua cósmica”, dijo a LA NACION cuando visitó Buenos Aires en 2023. “Tenemos que amar lo que somos como seres humanos -agregó-. Amar lo que existe. Amar todo, incluso el conflicto y la dificultad. Ése es el modo indígena. Y los pueblos que han mantenido esa cultura han sobrevivido millones de años. Tenemos que trascender la idea de que el otro es enemigo. El otro es nuestra contrapartida, nos completa. Hay que admitir la realidad increíble de la interdependencia y de la interconexión. Por eso importa el quipu, por eso el quipu volvió”.

Vicuña con otro de sus quipus exhibidos en Malba Santiago Cichero/AFV�

Los quipus conforman un complejo sistema de comunicación tridimensional con nudos, usado por los incas, que tuvo un rol clave en la expansión del imperio más extenso de la América precolombina y que los conquistadores intentaron eliminar por considerarlo subversivo. Otras de sus instalaciones, como las que exhibió en Venecia en 2022, están hechas con objetos encontrados o materiales de desecho. Como poeta, se ocupó de preservar la obra de muchos escritores latinoamericanos. Y como activista, luchó durante mucho tiempo por los derechos de los pueblos indígenas en Chile y el resto de América Latina.

Cecilia Vicuña al recibir el premio en la Bienal de Venecia, junto a la curadora Cecilia Alemani Gentileza Bienal de Venecia/Andrea Avezzù

“El premio Icon Artist es para el artista cuyo trabajo no solo ha sufrido, sino que ha definido una generación. Su visión sigue desafiando nuestro pensamiento para iluminar nuestro mundo y para inspirarnos una y otra vez”, anunció anoche ante un auditorio lleno en el New Worl Center de Miami Beach el presentador Swizz Beatz, DJ, productor y rapero estadounidense.

Los ojos de la madre de Cecilia Vicuña, recreados en una de sus pinturas Gentileza Cecilia Vicuña

Al recibirlo, Vicuña declaró: “Gracias les digo en nombre del antiguo mundo reprimido de donde vengo. El mundo que ahora está siendo roto en pedazos por la inversión de los poderes del mundo que están desmantelando el sur global, el bosque, el oxígeno. Mi pedido a todos los que están presentes es que recuerden que sólo con la unión de corazón y mente, como decían los antiguos, es que podemos brindar la fuerza de amor por la Tierra, por los demás, por nosotros mismos, para asegurarnos de que tenemos un futuro”.