“Hidalgo Digital”: el Instituto Cervantes presenta una exposición donde el “Quijote” se reescribe con IA

Con la apertura en la sede madrileña del Instituto Cervantes (IC) de Aeolia, exposición del artista conceptual Solimán López (Burgos, 1981) que busca reimaginar y reescribir pasajes del Quijote desde perspectivas ecológicas, de género o distópicas a través de una herramienta de inteligencia artificial (IA) que se activa con los soplidos, exhalaciones y suspiros de los visitantes, la entidad inauguró además Banca Cervantes, espacio expositivo dedicado al arte, el pensamiento, la lengua y las nuevas tecnologías.

Aeolia, que se puede visitar hasta el 8 de marzo de 2026, rinde tributo al dios de los vientos, Eolo, y a la IA. La obra -inspirada en el capítulo VIII del Quijote, donde el ingenioso caballero protagoniza la aventura de los molinos de viento (a los que toma por gigantes)- convierte la circulación de aire en palabras. El sistema, conectado a un modelo de IA entrenado con el texto completo del Quijote, traducciones y bibliografía, generará cinco nuevas variaciones del clásico cervantino.

El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, presenta "Aeolia"

En una de ellas, el comienzo del célebre capítulo I, retitulado “La Performance Perpetua del Hidalgo Digital”, queda así: “En un lugar de la red, cuyo dominio no quiero acordarme, vivía hoy un hombre de los de lanza en astillero, criptografía antigua, computadora flaca y algoritmo corredor”. Las versiones estarán disponibles en Banca Cervantes y se las podrá descargar de la página web de Aeolia.

“El proyecto no revisa el texto original, sino que lo reinterpreta como metáfora del pensamiento humano frente a la máquina, planteando una reflexión sobre la autoría, la memoria y la sostenibilidad futura”, comunicó el IC, tras las críticas en redes sociales. A lo largo de los siglos, el Quijote tuvo varias reescrituras y reinterpretaciones; hasta ahora, habían sido hechas solo por humanos.

Hace rato que la realidad se convirtió en un cuento de Borges. pic.twitter.com/LBFifhpQTx — Andrés Rosler (@abrosler) November 27, 2025

Banca Cervantes fue presentado el miércoles pasado por García Montero. “Abre para nosotros un territorio de aire, palabra y conciencia”, expresó. En el hall del IC, agregó, será posible acercarse al futuro “sin perder de vista la enseñanza esencial de la tradición humanista”.

La muestra estuvo al cuidado de la periodista italiana Roberta Bosco, a cargo a su vez del ciclo Paisajes intangibles, de nuevos medios, “donde la realidad dialoga con el algoritmo”, según el director del IC. “Vivimos en una época en que la inteligencia artificial parece capaz de reproducirlo todo […]. Sin embargo, Aeolia nos recuerda que no existe creación verdadera sin experiencia humana”.

“Es posible otro Quijote, pero no sabemos cómo será“, aventuró el escritor español sobre la transformación de la obra de Cervantes.

El artista, después de visitar la colección de ediciones del Quijote del IC, salió a capturar el aire del viento de Castilla-La Mancha para su pieza aerogenerativa. “Ese viento nos acompaña aquí, condensado en ocho metos cúbicos de energía poética y pregunta crítica”, concluyó Montero.

La exposición incluye diez obras, entre ellas, un Quijote 2.0 generado y codificado en ADN sintético, capaz de preservar información durante milenios.

Bosco dijo que Aeolia no pretende reescribir el Quijote. “Sería una arrogancia tremenda”, admitió. La obra recrea, explicó, “un paisaje expandido, con obras de diferente tipo”, como esculturas interactivas, fotografías hechas con instrucciones, una entrevista a Miguel de Cervantes hecha con IA y videoanimaciones a partir de los grabados de Gustave Doré para el Quijote.

“Imaginaba a Cervantes escribiendo ese libro y cómo su energía poética, cinética, se traspasaba desde su mente […], y escribía. […] Esas cinéticas, hoy en día, están siendo atravesadas por miles de vatios de energía y que al mismo tiempo extrae la energía de nuestro medio, que es la Tierra”, dijo el miércoles el artista. Para López, el desafío del siglo XXI es vivir en armonía con nuestro ecosistema.

La pieza principal es la “escultura interactiva con IA autogenerativa” que transforma la energía del viento de los molinos de Campo de Criptana en lenguaje en nuevas versiones. El objetivo ha sido actualizar el Quijote con problemáticas contemporáneas como la sostenibilidad, el cuidado del ambiente, la transición ecológica, las perspectivas de género, la desobediencia civil, el pacifismo y hasta la crítica anticapitalista.

“Quería poner en tela de juicio la relación entre artista y público y su intervención en los procesos creativos y, a la vez, mostrar una obra de arte sin que sea creada por el artista”, dijo López.