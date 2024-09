Buenos Aires se viste de negro con un festival dedicado al “elástico” género policial

Escuchar

La ola negra vuelve al Río de la Plata. Con un festival dedicado al género policial y sus adyacencias, el gobierno porteño apuesta por el género en el que sobresalieron Agatha Christie, Raymond Chandler, Patricia Highsmith, Georges Simenon y Henning Mankell. Este martes, a las 19, en la Biblioteca Ricardo Güiraldes, con el discurso inaugural de Claudia Piñeiro -titulado “Entre el suceso y la desconfianza”- se lanza Semana Negra BA que se extiende hasta el sábado. Participan invitados internacionales -la noruega Helene Flood, el italiano Gian Luca Campagna, la sueca Stina Jackson y el peruano Santiago Roncagliolo, entre otros- y nacionales como Jorge Fernández Díaz, Luisa Valenzuela, Juan Sasturain, Guillermo Martínez, Jorge Consiglio, Dolores Reyes, Osvaldo Aguirre, Selva Almada, Bernardo Beccar Varela, Florencia Canale, Guillermo Orsi, Facundo Pastor, Luciano Lamberti y Pablo De Santis.

El festival está organizado por el Ministerio de Cultura porteño “en complicidad” con la Semana Negra de Gijón. Con entrada libre y gratuita, las actividades se llevarán a cabo en la Biblioteca Ricardo Güiraldes (Talcahuano 1261), el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba, Figueroa Alcorta 3415) y el Centro Cultural de España en Buenos Aires (Cceba, Paraná 1159). Del acto de lanzamiento participarán, además de la autora de El tiempo de las moscas, el director General de Promoción del Libro, Bibliotecas y la Cultura, Javier Martínez, y el director del Festival Semana Negra de Gijón, el escritor español Miguel Barrero.

“Apuntamos a diversificar y expandir las audiencias -dice Martínez a LA NACION-. No se trata solo de un festival realizado para el público lector sino también para los escritores noveles, lectores de crónicas policiales, investigadores en materia de justicia forense y amantes del cine negro, entre otros. La idea es abarcar los máximos intereses posibles”.

Un teórico del género policial, el escritor Ricardo Piglia, será homenajeado en el festival porteño FERNANDO MASSOBRIO - LA NACION

Se programaron veintinueve mesas con más de ochenta invitados. Cibercrímenes, westerns gauchescos, true crime, homenajes a Borges, Carlos Busqued y Ricardo Piglia (con Carlos Gamerro y Martín Kohan, el sábado a las 15 en la Güiraldes), cine policial, noir nórdico, policiales históricos, visitas guiadas al Museo Forense de la Justicia Nacional “Dr. Juan Bautista Bafico” (con inscripción previa y no aptas para menores de edad), los festivales negros, el policial rioplatense y el iberoamericano, cronistas de la violencia y detectives de ayer y hoy forman parte de la agenda de la Semana Negra. La programación completa se puede consultar en este enlace.

El evento se encuadra en el programa Buenos Aires Ciudad de Libros, que Jorge Macri anunció -entre silbidos de parte de la concurrencia- en la Feria del Libro, y a partir de este año, se incorporará al calendario de festivales, “con una dirección artística y un compromiso administrativo para darle continuidad y acompañamiento a largo plazo”, acota Martínez.

Claudia Piñeiro, Guillermo Martínez, Leo Oyola y Florencia Etcheves deajrán sus huellas en la Semana Negra Archivo

El diseño del festival fue realizado por Julieta García Lenzi y Rosa Martínez Rivero y la programación literaria estuvo a cargo de Loyds. Los contenidos de “laboratorio forense” contaron con la colaboración de la Morgue Judicial y de Demetrio López, editor de Oscuro Total. Los contenidos de industria, con la colaboración de El Laboratorio de Guión y Netflix. El festival cerrará el sábado, a las 19, en la Güiraldes, con Diego Lerman, guionista y director de El hombre que amaba los platos voladores, e integrantes del equipo de la película basada en la historia del periodista José de Zer.

“La ciudad es el escenario principal en la novela negra -agrega Martínez-. Ese contexto, que solo se da en el entramado urbano, es el disparador de este género. Jorge Fernández Díaz señaló que Borges había ubicado en el centro del canon literario al relato policial. Y la ciudad de Buenos Aires es una coordenada fundamental de ese género renovado que tiene cada día más lectores y que se ha transformado en la gran novelística sociológica.”

La programación incluye actividades para el público joven, como el taller de análisis y construcción de personajes a partir de El talento de Mr. Ripley, de Highsmith, a cargo del director y guionista Valentín Javier Diment (jueves, a las 16, en la Güiraldes) y la mesa donde se propone la inteligencia artificial como una herramienta para escribir guiones del género policial (el sábado, a las 12, en la Güiraldes, con Dani Aramayo e Ignacio Azcueta). Además, habrá un punto de venta permanente al cuidado de Impulso Cultural, donde se encontrarán novedades en materia de género negro, novela gráfica y cómic de los sellos Final Abierto, Hormigas Negras, Inquietantes, Ediciones Akal Argentina, Barenhaus, Motus, Ediciones Revólver, Cuarto Menguante, Del Nuevo Extremo, Piloto de Tormenta, PI Ediciones y Loco Rabia.

Por otro lado, seis obras literarias seleccionadas a través de la Convocatoria Semana Negra BA se perfeccionarán en la clínica literaria de proyectos de obra de género negro en desarrollo: “Rojo y gris sobre el Plata” de Christian Busquier, “Bataclana” de Sol Klinkenberg, “Kovalenko” de Gustavo Madregal, “En algún lugar de la carne” de Diego Rosake, “Presa del tiempo” de Patricia Sosisky y “Adentro” de Mercedes Funes. Los autores trabajarán durante el festival con sus tutores: los escritores Guillermo Martínez, Horacio Convertini y María Inés Krimer; y los editores Marcelo Panozzo y Paola Lucantis.

La plataforma de streaming de cine de autor MUBI se sube al Festival con una promoción pensada para los amantes del cine noir. El beneficio cuenta con 60 días de acceso gratuito al catálogo completo de MUBI. Consultas en este enlace.

La primera edición de Semana Negra BA cuenta con el auspicio de la Real Embajada de Noruega, la Embajada de Suecia, el Cceba, el Malba, el Archivo General de la Nación (que presenta en la biblioteca Güiraldes una exposición fotográfica inédita, basada en los registros de la escena policial de la primera mitad del siglo XX en la Argentina), el Cuerpo Médico Forense, El Laboratorio de Guion, MUBI, el Grand Brizo Bel Air Hotel, Cunnington, Clorindo Café, la bodega Piccolo Banfientre otros. “Estos apoyos nos permitieron, por ejemplo, engrosar el nivel de invitados internacionales a través de contar con sus aéreos, hospedaje, espacios para más actividades, entre otros acuerdos”, dice Martínez.

Culpables: seis invitados que aman el género negro

Jorge Fernández Díaz

La novela negra, el relato policial, está en el centro del relato policial argentino. Lo puso ahí Borges, lo puso ahí Bioy. Ha sido muy importante y tiene una larga tradición que es muy conocida en el mundo. Faltaba que Buenos Aires se hiciera cargo de esa tradición y articulara a los escritores argentinos con los extranjeros de un género que tiene cada vez más lectores. Apuesto mucho a esto que se ha organizado; con otros colegas que estaremos dando el presente. Yo con una conversación mano a mano con Santiago Roncagliolo que es un gran escritor peruano que internaliza mucho el género policial, con detectives amateurs y un modo particular, muy diferente de lo que yo hago con detectives más tradicionales. Ese encuentro de dos mundos va a ser muy placentero y de algún manera pienso siempre que la literatura policial permanece y se renueva porque responde a algo atávico del hombre que es la cacería. Tenemos en nuestros genes, en nuestra memoria genética, información de cuando éramos cazadores y veíamos los detalles y cruzábamos la jungla y las estepas en busca de una presa. Por eso los detectives se dicen sabuesos y la cacería, en la civilización urbana, devino en esa necesidad de búsqueda de la presa, en el juego del cazador, el detectivismo y la persecución literaria. Seguirá vigente este gran género y debe ser reivindicado. Muchos críticos dejan estos géneros fuera de su cartografía y es una gran injusticia y estupidez.

El viernes, a las 18, en la Biblioteca Ricardo Güiraldes, Santiago Roncagliolo y Jorge Fernández Díaz conversarán con Cristina Mucci sobre sus recientes novelas de género negro: El accidente y Cora, respectivamente.

Florencia Etcheves

Estoy contentísima de que Buenos Aires se vista de negro para rendir un tributo a la novela negra, al thriller, un género que amo no solamente a la hora de escribir sino también, y sobre todo, a la hora de leer. Este tipo de eventos son encuentros con los lectores que se fascinan con este tipo de historias; se podrá escuchar a autores de la Argentina y de otros países que estarán llegando a Buenos Aires en los próximos días. Va a haber talleres, clínicas, un recorrido por el Museo Forense que es una maravilla y un paseo al que a uno habitualmente no se le ocurre hacer. Es un homenaje precioso. A mí me toca estar con Susana Martín Gijón, una gran autora española, y con nuestro querido Leo Oyola. Vamos a estar hablando de adaptaciones de novelas policiales al formato audiovisual: los tres tenemos la suerte de que novelas nuestras hayan sido adaptadas, al pasar de las letras a las pantallas. Es un género muy consumido en plataformas: los top five siempre incluyen un policial, una serie o una película. ¿Qué es esta pasión que despiertan no solo los libros sino también lo audiovisual en relación con el género negro? Allí estaremos.

El miércoles, a las 20, en el Malba, Florencia Etcheves, Leo Oyola, Susana Martín Gijón y María Belén Marinone conversarán sobre las adaptaciones cinematográficas de novelas policiales.

Sergio Olguín

Un festival es antes que nada una fiesta. El cruce de lectores, editores, libreros y todos aquellos que están interesados en determinada literatura, en este caso el policial, que es el género más importante de la Argentina, incluso más que la gauchesca, considerando la tradición literaria policial argentina de alta calidad. Estoy seguro de que el festival va a ser un éxito porque hay un público ávido de literatura del género, de conocer a escritores y escucharlos. Para los escritores también es muy importante porque permite encontrarnos y conocer a autores de afuera y que no conocemos.

El viernes, a las 17, en el Centro Cultural de España en Buenos Aires, Juan Sasturain, María Inés Krimer, Sergio Olguín y Marcos Caruso charlarán sobre los detectives de hoy y de siempre.

Hugo Alconada Mon

Espero la Semana Negra con mucha ansiedad e ilusión porque soy fana del encuentro que se desarrolla en Gijón desde hace años. Lo maravilloso es que siempre seguí el evento como un lector ávido de novelas negras y policiales, ¡y ahora terminé del otro lado, en el escenario! ¡De no creer!

El jueves a las 19, en la Biblioteca Ricardo Güiraldes, Hugo Alconada Mon y Daniel Rafecas conversarán con Ana Wajszczuk sobre el “salto” a la ficción del periodista y el juez.

Juan Carrá

Poder participar de la Semana Negra es un lujo. La posibilidad de cruzarse con tantos colegas de la Argentina y de otros lados del mundo es una oportunidad única. Los festivales, que en algún momento estaban muy en auge, se habían caído bastante y que resurjan de la mano de la Semana Negra de Gijón es una buena noticia para los que escribimos y los que leemos géneros. Los festivales son momentos muy lindos para encontrarse mano a mano con nuestros lectores, poder charlar e intercambiar pareceres y, en los paneles, ir viendo las distintas variantes de un género que cada vez es más elástico, que tiene hibridaciones de todo tipo y que trabaja en varios niveles, desde el realismo pleno a cruces con el fantástico, la ciencia ficción o la crónica. En mi caso llego con la presentación de Cuatro caballos negros, que es un western gauchesco.

Carrá conversará con Mariana Travacio, Oscar Fariña y Eugenia Zicavo este miércoles, a las 17, en Biblioteca Ricardo Güiraldes sobre los paralelismos entre el western gauchesco y los temas recurrentes de justicia y violencia en la novela negra.

María Inés Krimer

Celebro esta edición de la Semana Negra BA que nos permitirá conocer a nuevas voces del género, argentinas e internacionales. El policial argentino siempre se ha caracterizado por moverse desde los bordes, modificando los modelos que incorporamos desde el primer mundo. La gran novedad que ya veníamos registrando desde hace un tiempo es que el relato se centra desde las víctimas con un componente paródico muy especial.