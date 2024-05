A propósito de “Cora”: un paseo por la vida y la obra de Jorge Fernández Díaz

Escuchar

Sobre el escenario de la Sala José Hernández, la más grande de la Feria, dos sillones de cuero negro esperaban a sus oradores. A pesar del domingo de lluvia, y que la tarde estaba cayendo, casi la totalidad de las butacas estaban ya ocupadas cuando el periodista y escritor Jorge Fernández Díaz y Luciano Román, prosecretario de Redacción de LA NACIÓN, abrieron la charla. Estaban allí para presentar Cora, el nuevo libro de Fernández Díaz, quien empezó agradeciendo la presencia de su familia, amigos, colegas como Pablo De Santis y Carlos Gamerro. Entre la gente, pidió “un aplauso para Juan José Sebreli”.

Cora es su décima novela, donde la protagonista, una detective argentina, tiene este plus: se especializa en infidelidades. Imposible no pensar en el género policial, que lleva a asociarlo con Remil, el personaje de El puñal. Sobre el conocimiento de la mujer y el amor, y respondiéndole a su colega, Román, reconoció la huella de aquel otro libro, Mamá: “Un viaje hacia el corazón de una matriarca asturiana”. También destacó lo que en su momento le había dicho Tomás Eloy Martínez: “Se te da mucho esto de la naturaleza femenina. No lo dejes nunca”. En cuanto a la construcción de Cora, como personaje, habló sobre un viaje a París con su mujer, Verónica Chiaravalli, también periodista y escritora; de aquellas charlas de café en café subrayó: “Discutíamos sobre el personaje como si fuera de carne y hueso”.

En la charla con Luciano Román, el periodista y escritor Jorge Fernández Díaz fue de la ficción al periodismo y de los policiales a las historias de amor Alejandro Guyot

La charla, de más de una hora, pasó por temas como el oficio periodístico de más de 40 años, de sus recorridos por distintos medios. Recordó que a los 27 años había sido jefe de redacción: “Ahí aprendí las mayores cosas que sé de la vida”. Había dicho, apenas diez minutos antes en relación con el trabajo en un medio gráfico: “Lo que aprendés en las redacciones te da una experiencia muy grande”. En cuanto al porqué del policial (Fernández Díaz escribió por años policiales y política), en sus libros de ficción, dijo algo que hizo resonar una risa colectiva: “Quería ser detective cuando tenía 10 años”.

Fernández Díaz pidió un aplauso para Juan José Sebreli, entre el público junto con otros escritores y periodistas Alejandro Guyot

Volviendo a la exploración de los temas sentimentales, recordó sus textos en LA NACION Revista, como esos “relatos de amores comunes y corrientes”. Y en una última reflexión sobre la naturaleza del periodismo y la ficción para contar el amor, dijo: “Ni siquiera el periodismo narrativo puede describir los sentimientos”.