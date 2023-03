Daniel Rafecas pidió que el Senado reactive el trámite para nombrarlo procurador: “Sigo dispuesto”

escuchar

El juez federal Daniel Rafecas fue propuesto por el Presidente, hace más de tres años, para cubrir el cargo de Procurador General de la Nación -es decir, de jefe de los fiscales nacionales y federales-, pero el Senado nunca le dio su acuerdo. Hoy, en su cuenta de Instagram, el candidato dejó claro que no se bajó de la carrera: “Sigo dispuesto y preparado para ser convocado a la audiencia de ley [en el Senado], y ser sometido al escrutinio de l@s senador@s y de la sociedad”.

A esta altura, oficialistas y opositores coinciden en que sería muy difícil que su designación se destrabara. Primero, Rafecas fue resistido por un sector de la oposición, pero después fue el kirchnerismo el que no quiso avanzar porque prefirió reformar la ley del Ministerio Público y reducir la mayoría necesaria para nombrar al procurador. Si se aprobaba esa reforma, ya no necesitaría negociar con la oposición. Rafecas, entonces, anunció que no aceptaría el cargo si cambiaban las reglas para su designación y el kirchnerismo le hizo saber que eso no modificaba sus planes: primero cambiarían la ley y después verían si le daban el acuerdo a Rafecas. Finalmente, el proyecto de reforma fue aprobado por el Senado, pero se trabó en la Cámara de Diputados. El pliego de Rafecas nunca más tuvo movimiento.

Daniel Rafecas fue recibido por el Presidente en la Casa Rosada después de anunciar su postulación para la Procuración Archivo

En su publicación de Instagram, el juez recordó que se cumplían tres años del ingreso de su candidatura al Senado y sostuvo que la designación de un nuevo procurador “contribuirá a enfrentar el drama que vive Rosario debido al crimen organizado, ya que tanto las fiscalías federales de esa ciudad, como la Procuraduría contra el narcotráfico (Procunar) dependen de la cabeza del Ministerio Público, que es el Procurador, quien además, una vez que la Comisión bicameral del Congreso así lo disponga, deberá poner en marcha el modelo acusatorio, más ágil, moderno y eficiente, en Santa Fe y en el resto del país (aprobado por ley en 2015)”.

Según Rafecas, la designación del procurador permitiría avanzar con “los concursos de fiscales federales pendientes”, “acelerar los juicios de lesa humanidad”, “tender a la paridad de género” dentro del Ministerio Público y “activar muchos programas pendientes”.

La publicación de Daniel Rafecas en Instagram

En respuesta a su publicación, una persona elogió cómo está ejerciendo el cargo el procurador interino, Eduardo Casal, un funcionario de carrera muy resistido por el Gobierno, que quedó al frente del organismo por la renuncia de Alejandra Gils Carbó. “Me gusta mucho cómo ejerce Casal ese rol. Aunque seguramente Usted lo hará con gran responsabilidad y compromiso republicano”, le dijo. Rafecas respondió: “Claro, pero no cuenta con los 2/3 del Senado ni respaldo institucional. Y eso es lo que se necesita para encarar reformas estructurales”.

En otras respuestas, Rafecas relató que le había resultado “imperioso” expresar lo que pensaba, pese a que difícilmente el panorama cambie. También le contestó a una persona que dijo que su publicación parecía responder a un “interés personal” y le dijo que lamentaba que pensara eso. “Si lo piensas otra vez, verías que conllevaría un enorme sacrificio personal”, sostuvo el juez, que todavía se ilusiona con ser procurador.

LA NACION