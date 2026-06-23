Catalejo: drones o membrillos

Parecía un paseo bélico de pocas semanas y se convirtió en una catástrofe sin fin. Sí, me refiero a la invasión de Rusia a Ucrania que comenzó el 24 de febrero de 2022 y que muchos analistas internacionales consideraban que iba a ser una incursión rápida y devastadora. Cuatro años después, la forma en que Ucrania le sigue haciendo frente al invasor es observada con mucha atención. No solo por el temor a que derive en un conflicto más amplio, sino por la astucia del invadido en defenderse con el menor costo posible. Así, Ucrania sorprendió al mundo con el desarrollo de una nueva arma: el drone armado. Lejos del mundo, pero en un enclave estratégico como el Atlántico sur, la Argentina lleva desde 1982 un camino de desinterés en su defensa. En 2005, una escalada de tensión con Uruguay, por la instalación de una planta papelera en Fray Bentos que amenazaba con contaminar el río compartido, encendió las alarmas: juntando todo el armamento disponible, no había ni para 24 horas combate. Pasan los años, y se ahonda el problema: ahora hay sectores del Ejército que cultivan membrillos y los canjean por repuestos para camionetas. Si no fuera la cruel realidad, sería un gran chiste de stand up.