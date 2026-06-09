Catalejo: exportadores de goles

En 48 horas, ya definitivamente entraremos en la “fiebre mundialista” y comenzaremos a soñar con la cuarta estrella, en ese cielo por momentos diáfano y por muchos otros momentos tormentoso que es el fútbol, sobre todo por estas pampas. ¿Cómo no anhelar que definitivamente la copa quede en casa? Para el debut argentino, habrá que esperar siete días más. Pero en ese mientras tanto de ansiedad deportiva, vale mirar que no solo somos exportadores de granos, de carne y de energía. Los argentinos hace años hemos desarrollado un nuevo producto apreciado por los mercados de los cinco continentes: somos exportadores de goles. De los 26 jugadores elegidos para esta competencia, 22 cumplen su faena fuera del país y en clubes de élite. Y, además, exportamos estrategas del balompié. Seis directores técnicos que coincidirán en este mundial nacieron en territorio de la celeste y blanca. La única pincelada triste en el horizonte deportivo será el cierre de la carrera de Messi. Por eso, habrá que disfrutar más de cada jugada, de cada gambeta y de cada gesto. Nadie se animará a decirle “andá p’allá bobo” al final del campeonato. Más allá del resultado, los aplausos serán infinitos para agradecerle tanta magia.