Laura García-Lorca: “Es un milagro que no se haya destruido el manuscrito de La casa de Bernarda Alba”

MADRID.— En vísperas del 90º aniversario de la creación de La casa de Bernarda Alba y del asesinato de Federico García Lorca, Montevideo rinde homenaje al autor con una versión de esta tragedia, interpretada por la Comedia Nacional de Uruguay, en el Teatro Solís. Laura García-Lorca de los Ríos (Nueva York, 1954), sobrina del autor y presidenta de la Fundación que vela por el legado y la memoria de su tío, cruzó el Atlántico para estar presente en la cita, desde donde conversó telefónicamente con LA NACION.

"La casa de Bernarda Alba" se estrenó en el Solís de Montevideo con la presencia de la sobrina del autor Gentileza Estudio Altamirano

La Comedia Nacional, cuyo director general y artístico es José Miguel Onaindia, estrenó este viernes La casa de Bernarda Alba, con un elenco de 21 actrices: “La visita de Lorca a Uruguay en 1934 marcó un hito en la cultura del país. El impacto de su obra y la dimensión de su figura en tantos planos de la actividad humana siguen presentes. Nos pareció esencial volver a ese título desde dos expresiones de las artes escénicas: el teatro y la ópera. Son dos producciones sobre una misma estructura escénica. Convocamos a una directora experta en ambos lenguajes, conocedora de la pieza, ya que hizo uno de los montajes más recordados del siglo XXI. Amelia Ochandiano tendrá a su cargo la puesta en escena de ambas piezas y dará una vida contemporánea a este «drama de mujeres» que reúne todos los elementos de una tragedia”.

Uruguay celebra con esta producción al autor, quien permaneció 18 días en Uruguay durante su gira por el Río de la Plata. Antes de esta corta estancia, camino a Buenos Aires, su barco hizo una escala de algunas horas en el puerto de Montevideo, donde acudieron periodistas a entrevistarlo. “Nos sentíamos infinitamente alegres porque García Lorca, el poeta que podría decir con orgullo y con todo derecho que se ha colocado entre los mejores autores teatrales de España en la actualidad; el hombre que tendría, tal vez razón de considerarse superior, impulsado por una idea de aristocracia espiritual, por otra parte bien justificada, en vez de todo eso, es sencillo, ameno, cariñoso y cordial”, publicó el 14 de octubre de 1933 la publicación uruguaya El Diario Español [testimonio recogido en Palabra de Lorca, la recopilación de entrevistas y declaraciones del escritor, editada por Rafael Inglada, con la colaboración de Víctor Fernánez].

La base central de Lorca estaba en Buenos Aires, en el Hotel Castelar, durante una estancia que comenzó el 13 de octubre de 1933 que se extendió durante seis meses. La casa de Bernarda Alba se estrenaría mundialmente en 1945 en Buenos Aires en el teatro Avenida, protagonizada y dirigida por Margarita Xirgu. En la actualidad, ocho décadas después, la obra sigue más viva que nunca. En el Abasto, en el Teatro AIC (Auditorio Inmaculada Concepción), se presenta una versión en clave de clown que es un suceso. La propuesta está a cargo de cinco actrices de Compañía de Señoras , dirigidas por este grupo y por Eleonora Valdez, una de las actrices.

Desde el exilio en México, el director de teatro Cipriano Rivas Cherif, quien había sobrevivido a las crueles cárceles franquistas, recordaba aquella velada en la que su amigo García Lorca leyó por primera vez ante un selecto grupo, en la casa del doctor Gregorio Marañón, La casa de Bernarda Alba. Entre los presentes se encontraba la icónica “Argentinita”, Encarnación López Júlvez, la icónica bailaora flamenca nacida en Buenos Aires. Corría el año 1936 y la muerte pisaba los talones del joven autor. “Federico […] había salido de Madrid pocos días después de la lectura amistosa de La casa de Bernarda Alba, acuciado por la opinión de tirios y troyanos que predecían inminente un levantamiento contra la República, incapaz a ojos vistas por parte del Gobierno, de poner freno al furioso desate de las pasiones encontradas en la continua matanza con que se diezmaban a balazos los jóvenes falangistas y los proletarios de izquierda. Federico decidió reunirse en Granada, como por lo demás solía hacerlo todos los veranos, con sus hermanos y sus padres”, decía Rivas Cherif al diario El Excélsior en 1957 [testimonio recogido en Palabra de Lorca]. Lorca no pudo ver nunca estrenada la obra.

“La presencia de Laura García Lorca, presidenta de la Fundación y sobrina del poeta para este estreno pone de relieve la importancia de Uruguay en la vida del escritor y en el objetivo de ambas instituciones de sostener en el tiempo la vigencia de su ideario y de su obra”, agrega Onaindia. La sobrina del autor solo permanecerá tres días en Uruguay. Su agenda no le permite visitar Argentina, país donde ha estado una sola vez, en 1998. LA NACION conversó con ella.

"La casa de Bernarda Alba" que se estrena en Montevideo cuenta con un elenco de 21 actrices Gentileza Estudio Altamirano

-Tras su lectura en la casa de Marañón, en Madrid, Lorca parte a Granada en 1936, donde será asesinado el 18 de agosto. ¿Qué ocurrió con el manuscrito de La casa de Bernarda Alba? ¿Dejó una copia en Madrid?

-Que el manuscrito no se haya destruido es un milagro. Fue muy importante la labor de mis abuelos, de mi padre y de mis tías. Él se llevó a Granada el manuscrito de La casa de Bernarda Alba, o sea que estaba en la huerta de San Vicente cuando lo fusilaron. Fue mi tía Concha quien escondió el manuscrito y lo llevó al pajar de la casa de nuestros primos, en Huerta del Tamarit. Este es un ejemplo de cómo se ha hecho el archivo de la Fundación, con ese cuidado, ese valor, ese amor por la obra y esa conciencia de su importancia y trascendencia.

-La casa de Bernarda Alba, sostiene el historiador Miguel Caballero, está inspirada en un hecho verdadero. Bernarda Alba existió y su nombre verdadero fue Francisca Alba Sierra. Era miembro de la pequeña aristocracia rural de la Vega de Granada, a principios del siglo XX, oriunda del pueblo de Asquerosa. ¿Es correcto?

-Sí, la familia tenía una casa en ese pueblo y la señora era su vecina. Pero es una teoría con una inspiración muy abierta, que no tiene nada que ver con esa persona ni con la historia de su familia. Sí refleja ese encierro, esa represión contra las mujeres. Es algo que existe no solo en Andalucía, sino en todas partes del mundo. Esta es una de las obras, si no la más, representada en el mundo. Esa realidad sigue existiendo, aunque ahora se manifieste de formas más sutiles.

-Esta historia habría llegado a los oídos de Lorca a través de “La Colorina”, la nodriza y cocinera de Lorca.

-Sí. Es correcto que ella le hablaba de estas historias, que él luego recogía de distintos modos. Debía ser muy inteligente y muy buena contando; debía ser muy buena narradora, porque sí, fue una fuente de historias muy interesante para él.

-El término feminista y, más aún, el concepto de perspectiva de género son anacrónicos en la época en la que se escribe esta tragedia, pero, ¿le parece atinado referirse a la presencia de estos elementos en el texto?

-Sin duda. Describe esa opresión a través de personajes femeninos, esa construcción de asfixia. Pero en realidad se refiere a todas las formas de marginación, opresión, discriminación que luego desarrolla en otras obras. En sus obras las mujeres son las figuras centrales.

-Sé que es contra fáctico, pero quizá Lorca podría haberse salvado en el Río de la Plata, partir al exilio o, incluso, si hubiese permanecido en la región, donde era una gran celebridad en vida, no hubiese sido represaliado.

-Es inevitable pensarlo. También se podría haber ido a México. En América encontraba ese espacio de libertad que no tenía en España. Uruguay y Argentina eran dos países mucho más modernos que España. Era un mundo de experimentación, mucho más cosmopolita, culto, abierto, con vanguardias tan vivas. España era un país muy atrasado en muchos sentidos. El proyecto de la República fue modernizar España, hacerla un país abierto, moderno y progresista. Y eso no duró nada.

-¿Cuál es su hipótesis más sólida para explicar su asesinato? ¿Responde a cuestiones políticas o a cuestiones homofóbicas?

-Yo creo que son todas esas explicaciones válidas y que todo es muy complejo, que él representaba de distintas maneras lo que esa derecha fascista no podía soportar. Era alguien que se había pronunciado claramente por la izquierda, por el proyecto progresista, por el proyecto de la República. Lo dijo clarísimamente en muchísimas ocasiones. su obra era de denuncia de todo lo que representaba la derecha. Y su homosexualidad era intolerable para ese mundo, porque la homofobia estaba en todas partes. Todavía es problemático. En el siglo XXI, en sociedades de países democráticos, es aún difícil para niños, para jóvenes y para adultos.

-¿Ha visto La bola negra, basada en una obra inacabada de Lorca, la película de Javier Ambrossi y Javier Calvo [ganadora en la categoría de Mejor Dirección en Cannes]? ¿Se acercaron los realizadores a presentarle el proyecto?

-Todavía no la visto, pero tengo muchas ganas. Hemos tenido una relación muy cercana y han sido muy generosos. Estoy muy contenta con el intercambio que mantuve con ellos. Han trabajado muchísimo en ese guion y les deseo lo mejor. Ojalá que me encante.

-Pareciera no estar pendiente o sobre de las versiones que se realizan sobre la obra de Lorca, más allá de que hoy sus obras son de dominio público.

-No, es imposible. Y tampoco es mi papel. Salvo algunos casos muy concretos o cosas que parten de proyectos de la Fundación para el Centro Federico García Lorca, iniciativas nuestras. Atender a todo lo que se hace es imposible.

-Cuando se inauguró el Centro Federico García Lorca, decía que aunque el archivo ha sido meticulosamente catalogado, nadie ha estudiado su historia ni “su rico presente”. ¿Cómo se lee hoy a Lorca?

-Es algo realmente emocionante y maravilloso porque sigue dando frutos, muchos de ellos, interesantes. Y, por supuesto, muchos churros [malos resultados]. Pero Lorca los resiste. Este rico presente tiene que ver con nuevas versiones, nuevas interpretaciones y nuevos estudios de la obra, desde el punto de vista académico hasta el artístico, y también con la recepción del público.

-¿Siente que, en ocasiones, a Lorca se lo manosea, se lo utiliza ideológicamente o políticamente?

-Sí. Muchísimo. Se le utiliza para autopromociones, se le manosea. Pero también a eso resiste. Dan rabia esos usos y abusos. Él era tan reacio a que le catalogaran de ninguna manera. Y su obra es una continua búsqueda de la forma.

-¿Cómo explica la vigencia de Lorca? ¿Cuál ha sido su gran aporte al teatro contemporáneo? ¿Dónde reside esa magia?

-Son textos increíblemente bien escritos que hablan de los asuntos fundamentales y lo hacen de una de manera que siempre resulta nueva. Como él mismo decía, en la conferencia “Teoría y juego del Duende”, para referirse a la creación y a aquello que debía expresar: la maravilla de las cosas recién hechas. Esa es la sensación que siempre transmite en sus obras, a medida que pasan los años, que están recién hechas, escritas ayer. Y creo que por eso todavía hay tantísimas versiones por hacer.