La autora e ilustradora Isol es la primera argentina reconocida con el premio “Cervantes chico” de literatura infantil

De repente, las cuentas de Isol en Facebook e Instagram se llenaron de felicitaciones. La autora e ilustradora argentina agradeció, con sorpresa, a todos los colegas, editores y amigos que celebraban su nuevo premio: es la primera autora e ilustradora argentina en recibir el Reconocimiento Iberoamericano del Premio Cervantes Chico.

Este sábado, en diálogo con LA NACION, Isol continúa asombrada: “Recién estoy cayendo. No sabía que me habían nominado a ese premio. Me llamó la alcaldesa de Alcalá de Henares el viernes de la semana pasada, justo cuando estaba por dar el discurso de apertura de la Feria del Libro Infantil de Buenos Aires. Pasaron unos días y empezaron todos a felicitarme”, contó. “Espero que sea un reconocimiento que ayude a difundir mi trabajo en España y el trabajo de los colegas locales. A veces se nos hace difícil entrar al mercado español. Que abran el premio a los autores latinoamericanos me parece muy valioso e importante, ya que compartimos idioma, compartimos cultura. Así que estoy muy contenta”, agregó ante la consulta de LA NACION.

Este diario pudo averiguar cómo fue el proceso de nominación: Isol fue propuesta por la oficina local de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), junto a otros dos candidatos. Entre los nominados por todas las sedes de la OEI se armó una lista de 36 autores, que luego devino en una short list con tres finalistas. Isol quedó primera por elección del jurado.

El galardón de categoría iberoamericana -creado en 2019 para distinguir la trayectoria de creadores destacados de América Latina- había premiado anteriormente a autores de Nicaragua (María López Vigil, 2019), Ecuador (Edna Iturralde, 2020 y María Fernanda Heredia, 2023), Panamá (Hena González de Zachrisson, 2021), Chile (María José Ferrada, 2022) y Paraguay (Renée Ferrer, 2024). En 2026, Isol se convirtió en la primera figura de la literatura infantil y juvenil de la Argentina en ingresar en este prestigioso canon internacional.

Concedido por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares —cuna de Miguel de Cervantes—, el “Cervantes chico” reconoce su trayectoria y su talento para crear universos narrativos donde las imágenes y los textos dialogan de forma única.

La autora e ilustradora Isol fue reconocida por su gran talento para narrar historias con textos e imágenes Archivo

El jurado destacó la capacidad de Isol para construir historias entrañables, ácidas e ingeniosas mediante el equilibrio expresivo entre dibujo y palabra. Muchos de sus libros, como Petit, el monstruo, Secreto de familia, El globo, Tener un patito es útil y Nocturno, fueron traducidos a distintos idiomas.

Este reconocimiento refuerza una trayectoria ya consagrada internacionalmente, entre la que destaca el Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA) que recibió en 2013 —también es la única argentina hasta la fecha—, el galardón Golden Apple (2003) y distinciones de la Asociación de Literatura Infantil y Juvenil de la Argentina (ALIJA) y el Banco del Libro de Caracas, entre otros premios.

Junto con la distinción a Isol, la edición 2026 del Premio Cervantes Chico concedió el galardón principal a la poetisa y escritora madrileña Beatriz Giménez de Ory en reconocimiento a su prolífica carrera y a la calidad poética, innovación y compromiso con la formación de lectores.

Inauguración de la Feria del Libro Infantil de Buenos Aires

El anuncio del reconocimiento español llegó pocos días después de que Isol protagonizara el acto oficial de inauguración de la Feria del Libro Infantil de Buenos Aires. Fue el viernes 17 de julio en el Centro de Convenciones de Buenos Aires (CEC).

Isol, junto a Ezequiel Martínez y Gabriela Pérez, directivos de la Fundación El Libro, en la inauguración de la Feria del Libro Infantil 2026 Gentileza Fundación El Libro

“En mi trabajo como narradora, trato de recuperar la mirada fresca de un niño, pero también de un antropólogo, de un extraterrestre que mira sin tener un prejuicio ante lo que ve, y ser sincera con lo que me conmueve, lo que aprendo, lo que me maravilla: el misterio que está en todas partes”, dijo en el comienzo.

El discurso incluyó memorias autobiográficas y las primeras experiencias como lectora que marcaron su vocación: Mafalda, la revista HUMI, los Cuentos de Polidoro (publicados por el Centro Editor de América Latina), la colección de clásicos Robin Hood, las historietas de Fontanarrosa y Caloi. También, su formación en la escuela pública y el impacto transformador de docentes innovadores.

Isol dio el discurso inaugural de la actual Feria del Libro Infantil Gentileza Fundación El Libro

“El ser humano tiene el gran poder de imaginar conscientemente, y a partir de eso que sueña, toma decisiones, improvisa, crea... En este evento lleno de libros le hacemos una zancadilla al algoritmo, leemos historias que no esperábamos. ¿Cuánto vale ese momento de lectura compartida? Es incalculable. Hoy nos deseo seguir encontrándonos en libros, dibujos, canciones y proyectos imposibles. Defendamos la alegría”, propuso la autora.

Isol, que definió el acto de leer y crear historias como una forma de resistencia imaginativa frente al utilitarismo y a la lógica de los algoritmos, criticó fuerte la suspensión de los planes de fomento de la lectura por parte del gobierno nacional.

Y más adelante advirtió: “Es un momento descorazonador: los organismos que se crearon luego del horror por la Segunda Guerra Mundial, han fracasado en sus intentos de detener las prepotencias y abusos de los matones del mundo. ¿Cómo enfrentar a esos monstruos? Al no tener valores básicos y en común, como el respeto inalienable al cuidado de los más vulnerables, ¿cómo podemos dialogar?

No queremos perder esa estrella, esa luz para acompañar y compartir el amor por la vida, que según Eric Fromm, es el mayor regalo que les podemos ofrecer a las infancias, ya que ellos ven en nosotros el mundo que les tocó. Mientras se habla de que cada vez hay menos niños, se mata de a miles, se los descuida, desfinanciando programas de contención y salud.

Matanzas en Congo, en Sudán, en Ucrania, en Líbano, ya sea con guerras o con políticas de considerar inservible a una parte de la población: niños, padres, madre, abuelos. La guerra es un negocio tremendo y cruel: ¿cuánto vale un niño? ¿Cuánto vale una familia? ¿Su valor sube o decrece según su edad? ¿Cuánto vale una abuela? ¿Y un libro? ¿Cuánto vale una biblioteca, una maestra?

No se puede dimensionar la magnitud el infanticidio en Palestina. Les juro que los chicos y chicas de allí son tan hermosos y deseosos de una vida plena como mis hijos y los niños que vendrán a esta Feria. Porque tuve la oportunidad de conocer a las niñas del campo Jalazone, a las de Belem, así como a mediadores y bibliotecarios y maestros del Instituto Tamer.

Lo más valioso que pude ofrecer en 2018 cuando estuve en Ramallah, Cisjordania, dando talleres, fue la oportunidad de crear juntos, inventar, hablar con formas y palabras de sus deseos, alegrías y ocurrencias.

Grandes y chicos agradecían la oportunidad de divertirse e imaginar, usar sus ideas y talentos. Igual que cuando estuve en la Casa del Niño en La Boca, igual que en Estocolmo, que en Ciudad de México, o en Finlandia, igual que en nuestras escuelas. Por cómo me recibieron y agradecieron, y deseando que estén a salvo (me imagino el terror en el que viven, al que le hacen frente cada día) debo nombrarlos; los niños y niñas son valiosos, estén en Gaza, Israel o Cisjordania [...] Volvamos a la cordura, que se detenga ya esta monstruosidad".