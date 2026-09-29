Catalejo: inventores de luto

Hoy en la Argentina se celebra el Día del Inventor, por Ladislao José Biro, que si bien había nacido el 29 de septiembre de 1899 en Budapest, se radicó aquí en 1940, huyendo de la Segunda Guerra Mundial. Tres años más tarde le ofrendó al mundo una innovación total: el bolígrafo, nuestra “birome”. La historia de la inventiva en la Argentina es más extensa que este Catalejo. Dejaremos anotados aquí apenas algunos datos: los inventores argentinos son los únicos sin acompañamiento del Estado, como sucede en otros países, aunque hayan desarrollado elementos indispensables como el bypass coronario de René Favaloro, en 1967, o la transfusión indirecta de sangre de Luis Agote, en 1914. La lista es amplia, así que sintetizaremos en la identificación por huellas dactilares de Juan Vucetich (1891), el colectivo (1928) y la jeringa autodescartable de Carlos Arcusín (1992). Hace pocos días, Lucas Alberto Perfumo, hoy de 44 años y que a los 16 era el benjamín del grupo y tenía “300 ideas”, comunicó dos tristes noticias: la muerte de Eduardo Fernández, impulsor de la Asociación Argentina de Inventores y fundador de la Escuela de Inventores, y de Arcusín, que formuló dos leyes físicas que llevan su apellido.