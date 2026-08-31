¿Cazadas o protegidas?

Dos garcetas en algo así como un doble espejo: el del agua que devuelve a cada una su imagen; el espejo invertido que son una respecto de la otra. La imagen podría ser, también, ilustración de un conflicto que las tiene de involuntarias protagonistas. Las aves merodean las marismas de Harchies, en Bélgica, un área natural protegida. El problema es que a pocos kilómetros, en Francia, no solo no hay área protegida, sino que además se abrió, legalmente, la temporada de caza. Ajenas a las cuestiones humanas, las garcetas sobrevuelan toda la región; de un lado son mimadas por las organizaciones proteccionistas y del otro, derribadas por cazadores para nada furtivos. “Las aves no tienen fronteras”, proclamaron ciudadanos belgas en una protesta contra sus vecinos franceses. A cómo está el mundo, difícil que el litigio llegue a una pronta solución.