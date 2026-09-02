Cerró la convocatoria de la séptima edición del Premio Estímulo a la Escritura “Todos los tiempos el tiempo”

La convocatoria 2026 del Premio Estímulo a la Escritura “Todos los tiempos el tiempo” cerró con 1418 proyectos presentados en las categorías Dramaturgia, Guion, Narrativa y Narrativa breve.

Organizado por la Fundación Bunge y Born, Fundación Proa y LA NACION, el Premio busca estimular y acompañar el desarrollo de nuevas obras y generar un espacio de encuentro entre autores y autoras de distintas disciplinas y generaciones. La continuidad del proyecto a lo largo de estos siete años ha sido posible gracias al compromiso y al trabajo sostenido de las tres instituciones, que año a año renuevan su apuesta por este espacio.

La convocatoria recibió proyectos provenientes de todas las provincias argentinas, reafirmando el alcance federal de la iniciativa. También participaron argentinos y argentinas residentes en el exterior. Del total de participantes, el 47,70% son de la Ciudad de Buenos Aires; el 22,50%, de la provincia de Buenos Aires, en tanto, Córdoba representa el 8,20 por ciento de los participantes. Alrededor del 4,10% residen en el exterior.

Los proyectos recibidos se distribuyeron entre las cuatro categorías del Premio: Dramaturgia recibió un 17% de trabajos; Guion, un 22%; Narrativa, un 38% y Narrativa breve, 23%.

Concluida la convocatoria, comienza ahora el proceso de evaluación. En una primera instancia, los proyectos serán leídos por un Comité de Preselección, integrado por escritores y escritoras, dramaturgos y dramaturgas, guionistas, editores y editoras. Este comité tendrá a su cargo la primera selección de las obras.

Los proyectos seleccionados pasarán luego al jurado, integrado este año por Katya Adaui, Albertina Carri, Federico Falco y Héctor Guyot. Los cuatro integrantes del Jurado leen proyectos de las cuatro categorías y tendrán a su cargo la elección de las obras ganadoras y las menciones especiales.

El Premio otorgará cuatro premios de $2.500.000, uno por cada categoría, además de menciones especiales. Los resultados de la séptima edición se darán a conocer a mediados de noviembre.

Los autores y autoras de las obras ganadoras y las menciones especiales participarán además de las Clínicas de escritura, coordinadas en esta edición por Lucía Puenzo y Luis Sagasti. Las clínicas consistirán en seis encuentros virtuales entre febrero y mayo de 2027 y tendrán un carácter interdisciplinario, reuniendo a participantes de las cuatro categorías para continuar trabajando sobre sus proyectos con el acompañamiento de los tutores y la conversación con los demás participantes.

“Terminó la convocatoria y ahora empieza una de las etapas más interesantes del Premio: leer todo lo que llegó. Detrás de cada inscripción hay una obra en proceso y mucho tiempo de trabajo, y eso es algo que valoramos especialmente. Ahora nos toca a nosotros empezar a leer”, dijo Andrés Beláustegui, coordinador general del Premio.

“El cierre de la convocatoria no es el final sino, en realidad, el comienzo del trabajo del Premio. Ahora empieza un proceso de lectura que va a llevar varias semanas y en el que participa un equipo de lectores antes de que los proyectos seleccionados lleguen al jurado. Es una etapa que hacemos con mucho cuidado, porque sabemos todo el trabajo y las expectativas que hay detrás de cada obra. Y después vendrán la selección de los ganadores y las clínicas, que son una parte fundamental del Premio: la posibilidad de que esos proyectos sigan creciendo y desarrollándose”, completó Beláustegui.

El Premio Estímulo a la Escritura “Todos los tiempos el tiempo” fue creado en 2020 y en 2026 celebra su séptima edición. Desde su creación, casi 9000 proyectos se presentaron a sus distintas convocatorias y 30 proyectos resultaron ganadores.