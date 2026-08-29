“Viajera en los grandes procesos narrativos”: Cynthia Rimsky ganó el Premio Nacional de Literatura de Chile

Hay festejo literario en Chile y en la Argentina. La escritora, periodista y profesora chilena Cynthia Rimsky (1962), que reside en la Argentina desde 2012, ganó el Premio Nacional de Literatura y se convirtió en la séptima mujer en recibirlo, junto con Gabriela Mistral, Marta Brunet, Marcela Paz, Isabel Allende, Diamela Eltit y Elvira Hernández (en el listado figuran 84 escritores). Es acreedora de veintitrés millones de pesos chilenos, unos 23.000 dólares, y una pensión vitalicia mensual.

El reconocimiento -uno de los más importantes de su país- fue anunciado ayer en la capital chilena por el ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga, desde el Palacio Pereira, donde sesionó el jurado y hasta donde llegó Rimsky. El acta destaca que la autora “ha creado una forma narrativa propia y reconocible de narrar historias que han cautivado al público más allá de las fronteras nacionales”.

En 2024, por Clara y confusa, había ganado con la catalana Xita Rubert el 42° Premio Herralde de Novela, que ayudó a posicionar su nombre en Hispanoamérica.

“Quería agradecer a este jurado, en nombre de todos los escritores y escritoras chilenas. Sabemos que este no es un oficio fácil, que se hace con mucho sacrificio y que estos premios, las becas de creación y los Fondos de Cultura ayudan a que podamos desarrollarlo y a que la literatura, que es una dimensión que en este momento es más necesaria que nunca, porque permite imaginarnos otros mundos y otras maneras de vivir; siga existiendo y se mantenga vigente”, dijo la escritora este viernes.

📚 Cynthia Rimsky es Premio Nacional de Literatura 2026.



La escritora, periodista y académica se convierte en la séptima mujer en recibir este reconocimiento, uno de los máximos galardones que entrega el Estado de Chile a la trayectoria literaria.



¡Felicitaciones, Cynthia! 🇨🇱 pic.twitter.com/AGCL2vkc9D — Francisco Undurraga (@Min_Undurraga) August 28, 2026

Presidido por Undurraga, el jurado estuvo integrado por Alejandra Mizala, rectora de la Universidad de Chile; Ramón Díaz Eterovic, Premio Nacional de Literatura 2025; José Antonio Guzmán, rector de la Universidad de Los Andes; Pedro Pablo Zegers, en representación de la Academia Chilena de la Lengua; y Diamela Eltit y Pedro Gandolfo, representantes del Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

“Se trata de una trayectoria consistente que ha creado una forma narrativa propia. Sus libros no obedecen fácilmente a las categorías de novela, crónica, autobiografía, diarios de viaje o ensayo -destaca el acta-. Tienen un poco de cada elemento y a partir de ello construyen algo distinto. Un algo que la releva, la diferencia y la hace merecedora de este reconocimiento. Cynthia Rimsky es una viajera en los grandes procesos narrativos. Su palabra avanza mediante fragmentos, documentos, fotografías, digresiones, observaciones laterales y asociaciones inesperadas. Es una autora que convierte los desplazamientos en una estructura potente para la literatura chilena”.

Autora de más de diez libros de ficción y de crónica, desarrolla uno de los proyectos literarios más originales de la literatura chilena contemporánea. Además de Clara y confusa, publicó los libros de narrativa Poste restante, La novela de otro, Los perplejos, Ramal, Fui, El futuro es un lugar extraño (Premio Municipal de Literatura de Santiago y Premio Mejores Obras Literarias), En obra, La revolución a dedo y Yomurí.

En diálogo con LA NACION, Rimsky dice que aprovechó el viaje a Santiago para ver a su madre y a su hermano. “Fue muy sorpresivo -resalta-. Me postuló la Universidad Católica de Valparaíso, en la que trabajo como profesora. Nunca pensé que iban a deliberar tan rápido ni que me lo iban a dar a mí. Había muchos candidatos”.

“Es importante porque soy la séptima mujer chilena en ganarlo, todos los demás siempre fueron hombres -remarca-. Es un premio a la trayectoria y estoy muy contenta porque la mía es una literatura que abre camino y abre espacio a otras literaturas que no son como las centrales. Y lo mismo pasó con el Premio Herralde; creo que es interesante, ¿no es cierto?, que los países y las instituciones se estén abriendo a escrituras que no son las hegemónicas y que premien estas escrituras que son más de experimentación, de búsqueda y también con una mirada más crítica y menos adocenada”.

Ahora puedo decir que una vez me tocó presentar un libro de una premio nacional. Felicitaciones, Cynthia Rimsky! — Oscar_Contardo (@oscar_contardo) August 28, 2026

En redes sociales, escritores de Chile y de la Argentina felicitaron a Rimsky. “La reacción ha sido muy linda de mis amigos y amigas acá en Chile, de todo el mundo y también de mis compañeros de la Universidad Nacional de las Artes. Han sido muy amables, me han mandado felicitaciones, así que estoy muy contenta”, concluye.