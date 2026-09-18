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LA NACION

Cicatrices

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Luis Cortina
LA NACIONLuis Cortina
Comedor de La Dignidad en el barrio de Parque Chacabuco.
Comedor de La Dignidad en el barrio de Parque Chacabuco.Nicolás Suárez

Ni “paraíso perdido” ni declinación permanente. Es un análisis de la evolución de la pobreza planteado por el experto Leopoldo Tornarolli. Lo primero: los vaivenes en las formas de medición en el país, señala, hacen imposible sacar ese tipo de conclusiones sin más. Y tras un minucioso trabajo de investigación, concluye que en los años 70 la pobreza afectaba en torno al 11% de la población, y no al 5%, como se creía. Recuerda, además, que la pobreza se mide por ingresos y no en forma multidimensional. Así, cualquier variación en el bolsillo producto de los vaivenes de la inflación hace que muchas personas salgan de la pobreza o caigan debajo de esa línea. Hay picos bien claros: en la híper de 1989 llegó al 59%, en la crisis de 2001/2002 alcanzó el récord de 63,7% y en 2020, aislamiento mediante, fue de 44,2%. En el primer semestre de 2024 llegó al 52,9% y hoy supera el 31%.

Es cierto que en los períodos de más estabilidad esos porcentajes bajan notablemente. Pero también lo es que a la salida de esas crisis quedan establecidos nuevos pisos, muy difíciles de bajar. Y las personas afectadas pagan un costo. “Las crisis dejan una cicatriz que marca la situación estructural de las familias”, concluye.

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