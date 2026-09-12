Elina Costantini en el Malba: “Frida me ayudó con esta muestra: me manda mensajes”

“No, Frida, no podés estar acá”, exclamó Elina Costantini días atrás en la terraza del Malba, antes de tomarse la cabeza con ambas manos y cerrar los ojos. “Veo un espacio vacío en la sala uno, en el subsuelo, que ahora está cubierto. ¿Qué hay ahí?“, le preguntó al equipo de montaje del museo. Así fue como se cambió a último momento el espacio que alojará un holograma parlante con la figura de Frida Kahlo, la artista mexicana fallecida hace más de siete décadas.

“Frida me ayudó con todo en esta muestra. Primero me mandaba mensajes a través de sus libros y después con la mente, a nivel espiritual. Las personas que tienen desarrollado el tercer ojo lo entienden”, agrega en diálogo con LA NACION la impulsora de Viva Frida, exposición que abrirá al público el sábado próximo a las 19, en el marco de la celebración de los 25 años del Malba.

“Frida me ayudó con todo en esta muestra. Primero me mandaba mensajes a través de sus libros y después con la mente", asegura Elina Costantini Soledad Aznarez

Al día siguiente a las 20, la Semana de la Alta Costura Argentina (SAC) –que se alojará desde pasado mañana en el Malba- presentará en la explanada del museo un desfile con diseños realizados por mujeres e inspirados en la artista. En esto, asegura, también tuvo ayuda divina. “Hablé con Frida y me mandó a Carla Fernández, gran diseñadora mexicana, que nació y vive a dos cuadras de la Casa Azul”, asegura la fundadora de la SAC y directora del Departamento de Arte Textil del Malba, que busca romper “el nicho de la alta costura, para volverlo popular e inclusivo”.

Frida Kahlo en 1939, en una fotografía publicada en el libro "Frida Kahlo. Obra pictórica completa” (Taschen)

Entre los más de trescientos objetos personales que integran esta versión ampliada de una muestra itinerante ya exhibida en varios países, que llega por primera vez a Sudamérica gracias a una alianza entre la SAC y el Museo Frida Kahlo de México, se cuentan los vestidos de tehuana que usaba Frida. Parecidos al de la década de 1920 que lucirá Elina el día del desfile prestado por Circe Henestrosa, curadora de la exposición.

Eduardo Costantini y Elina en la Casa Azul

“Para Frida, la vestimenta era identidad, cultura y política. Ella se armó a sí misma, rompió estructuras. Porque no nos olvidemos de que al principio acompañaba a Diego Rivera, que era un gran pintor, y se hizo su propio lugar. A tal punto que ahora es la artista mujer más famosa del mundo”, señala Elina, que dice admirar desde que tenía cinco años a esta artista que también protagoniza ahora muestras en la Tate Modern de Londres y en el MoMA de Nueva York.

Elina Costantini con "Diego y yo" (1949), obra que marcó un récord para el arte latinoamericano en2021 Hernan Zenteno - La Nacion

Al Malba llega recargada la que ella vio por primera vez en 2018 en el Victoria & Albert Museum, exhibida antes con títulos como Frida Kahlo: creándose a sí misma y Las apariencias engañan. Ahora no sólo incluye aquellos objetos personales que Rivera guardó en dos baños de la Casa Azul cuando ella murió, y que permanecieron bajo llave por orden suya durante medio siglo, hasta que Graciela Iturbide los fotografió hace dos décadas.

La obra "Las apariencias engañan" (1934), de Frida Kahlo, inspiró el nombre original de la muestra itinerante Gentileza MFK

Organizada por la Semana de la Alta Costura Argentina (SAC) y el Museo Frida Kahlo de México, sumará en Buenos Aires hasta el 15 de marzo pinturas y material de archivo de la colección del museo fundado por Eduardo Costantini -coleccionista, empresario y marido de Elina-; piezas de las colecciones de la historiadora de Gannit Ankori, y del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, y una colección particular de retratos de Frida, realizados por importantes fotógrafos a lo largo de toda su vida.

Huipil de Frida Kahlo, exhibido en la muestra "Tercer Ojo" en Malba Alejandro Guyot

“Esas fotos fueron prestadas por un famoso coleccionista que no quiere revelar su nombre, porque no quiere volver a prestarlas –señala Elina-. También es la única muestra suya que no tiene intervenciones museográficas. Y logré que el Banco de México, al cual pertenece la Casa Azul, nos permitiera sacar de allí por primera vez la paleta con los pequeños pinceles que usaba Frida mientras estaba postrada”.

Frida Kahlo pintaba con su paleta en la cama © 2018 Banco de México Diego Rivera y Frida Kahlo Museums Trust. Av. 5 de Mayo No. 2, Col. Centro, D

Frida era apenas una adolescente cuando el camión en el que viajaba chocó contra un tranvía y se rompió la columna vertebral, el cuello, las costillas, la pelvis. Cuando murió, el 13 de julio de 1954, se había sometido a 35 operaciones, tenía una pierna amputada y había abortado tres veces los hijos que soñaba tener con Rivera, el gran amor de su vida. El mismo que la engañó hasta con su propia hermana.

Frida Kahlo y Diego Rivera Mario Guzmán - EFE

“De ella admiro todo, es como mi mejor amiga. A mí también me ha tocado atravesar situaciones muy graves, de vida y muerte, dos veces. Lo que siento en común es que ella transformó el dolor en arte, en belleza y en alegría. Y yo, en creatividad: en mis momentos de mayor dolor, cuando estuve cerca de pasar a estar con Dios, generé proyectos como el de esta muestra, que me llevó tres años y medio de trabajo”, concluye Elina, con la mano apoyada sobre el flamante catálogo. Desde la tapa, un autorretrato de Frida parece haber escuchado todo.

Uno de los retratos de Frida Kahlo que integrarán su muestra en el Malba Gentileza SAC

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