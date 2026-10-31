Clase magistral: Javier Milei rebautizó al héroe de la “Odisea” en la Universidad Torcuato Di Tella

En una nueva clase magistral de Javier Milei, este viernes, en la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), el Presidente rebautizó al héroe de la Odisea, Odiseo, como “Eliseo”. Por más de quince minutos en una charla de dos horas, Milei se refirió al héroe del poema épico de Homero y de la tragedia de Sófocles Filoctetes como si fuera el protagonista de la serie El encargado, Eliseo, interpretado por Guillermo Francella. Ninguno de los asistentes tuvo el arrojo de corregir al primer mandatario.

Javier Milei confundió a Odiseo con Eliseo en la Universidad Torcuato Di Tella Presidencia

Después de un sentido agradecimiento a las autoridades de la UTDT, Milei inició su ponencia “La moral como política de Estado”, sobre el modo en que basa su proceso decisorio (al tercer minuto, cargó contra los periodistas). Contó que en la segunda mitad de noviembre, luego de la visita del papa León XIV al país, se publicará la obra de tres tomos La moral como política de Estado que contendrá discursos y normativas. LA NACION pudo saber que la editorial será Hojas del Sur. “El tomo 3 es la bitácora de lo que hicimos los primeros treinta meses de gobierno”, anunció. Además, anticipó que la trilogía formará parte de una obra mayor de once tomos; los restantes ocho tomos saldrían en diciembre.

A continuación, Milei dijo que la moral como política de Estado se divide en tres grandes bloques: los valores éticos y morales, la eficiencia y el utilitarismo político. A su vez, el primero se divide en otros cuatro bloques; el primero es el “pensamiento de los griegos”, que pone la “razón en el centro del pensamiento”, puntualizó. Entre otros ejemplos, dio el de la relación entre Filoctetes y “Eliseo”, en la tragedia Filoctetes, de Sófocles.

Rumbo a la guerra de Troya, el arquero Filoctetes es mordido en el pie por una serpiente. Debido a la herida purulenta, incurable y a su insoportable sufrimiento y mal olor, Odiseo y los líderes griegos Agamenón y Menelao lo abandonan en la isla desierta de Lemnos. Era el mejor arquero de los aqueos. “Cuando Eliseo va a consultar con el oráculo, el oráculo le dice ‘No podés ganar si no tenés a Filoctetes’”, dijo el Presidente. “El ego no lo permitía a Eliseo pedirle perdón a Filoctetes; se sentía como que frente al resto iba a perder autoridad”, explicó a la audiencia.

“Esto ocurría mucho en el kirchnerismo -agregó-. Cometían un error e intentaban corregir el error con otro error, con tal de mantener el poder. Nosotros no somos así”.

También se equivocó al nombrar al personaje que trata de convencer a Filoctetes de que regrese al sitio de Troya, que es Neoptólemo, hijo de Aquiles. “Lo manda a Patroclo, el sobrino de Aquiles, y lo trae”, reversionó el Presidente.

“Eliseo tenía dos opciones: bancarse el costo frente a sus pares, pedir perdón y ganar o bancarse las consecuencias: dejarlo en la isla y perder”, dijo Milei. “Ustedes no van a conseguir nada con alguien como Eliseo porque es un mentiroso”, estimó sobre uno de los héroes más importantes de la guerra de Troya.