Cómo será Pinta Miami, la feria enfocada en arte latinoamericano

Más de 45 galerías de más de una docena de países de América y Europa participarán de la 18ª edición de Pinta Miami, desde el jueves hasta el domingo próximos en The Hangar, en Coconut Grove.

Curada por Irene Gelfman, la única feria dedicada exclusivamente al arte ibero y latinoamericano durante la semana del arte de Miami incluirá las secciones Next, en la cual 15 artistas emergentes serán presentados por Giuliana Vidarte; Radar, a cargo de Angélica Arbelaez, que resaltará diálogos en la producción de artistas contemporáneos y la principal, que con una selección de obras de más de un centenar de artistas latinoamericanos. Además, el proyecto especial Painting the Beings of The Forest, curado por Vidarte y Gelfman, se centrará en artistas contemporáneos de la comunidad Shipibo-konibo de la Amazonia peruana.

Pinta Miami volverá a realizarse en The Hangar, en Coconut Grove Gentileza Pinta Miami

El Foro reunirá las voces de más de 20 reconocidos expertos en arte latinoamericano contemporáneo: artistas, curadores, investigadores, coleccionistas e instituciones culturales. El programa contará con presentaciones de publicaciones, proyecciones de cortometrajes que establecen conexiones entre la creación contemporánea y las tecnologías ancestrales, así como mesas redondas sobre gestión, coleccionismo, mercado del arte y diseño de interiores. Entre los oradores convocados se cuentan Ella Fontanals-Cisneros, María Sancho-Arroyo, Rafael Torres, Bernardo Montoya, Sofía Culzoni, Kaitlyn Carter, Andre Paul Croteu, Pablo Rodríguez Fraile, Luky Cancio, Giuliana Vidarte y Thelma Lazo-Flores.

Diego Costa Peuser, impulsor de Pinta, con Irene Gelfman, curadora global de la plataforma

Con el apoyo de su EFG Wealth Management, Pinta Miami forma parte de una plataforma líder para promover el arte latinoamericano. Impulsada por Diego Costa Peuser, incluye además las ferias Pinta BAphoto y Pinta Lima; la editorial Arte al Día, fundada en 1980, e iniciativas como las Semanas del Arte Pinta en distintos países de la región.

LA NACION