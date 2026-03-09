“Vende humo”: Marcelo Birmajer critica a Yuval Noah Harari y a otros intelectuales israelíes por el “silencio” ante la guerra

La guerra en Medio Oriente que involucra a Estados Unidos, Israel y la república islámica de Irán también se libra en redes sociales. Escritores e intelectuales de distintos países y credos opinan sobre el conflicto iniciado el 28 de febrero a partir de la ofensiva estadounidense-israelí sobre Teherán. Sin embargo, como posteó hoy en su cuenta de X el escritor argentino Marcelo Birmajer, algunos de los autores israelíes más conocidos -como el historiador Yuval Noah Harari, que en 2024, en referencia al conflicto entre Israel y la organización terrorista Hamas, había declarado que “la guerra no es una ley natural” sino “una elección humana”- no se han expresado aún.

“Qué silencio hace el vende humo de Yuval Harari cuando realmente hay crisis. Sus lecciones para el siglo XXI... completamente inútiles. David Grossman tampoco habla. Ni Etgar Keret. Plena guerra con Irán, y los más importantes escritores israelíes a nivel mundial, callados”, escribió Birmajer. El empresario Marcos Galperín concidió en que Harari es un “vende humo”.

En diálogo con LA NACION, Birmajer recuerda que Harari escribió varios libros, como Sapiens: De animales a dioses y 21 lecciones para el siglo XXI, en los que aborda cuestiones políticas. “Intenté leer otros suyos, de divulgación, pero me parecieron una venta de humo fenomenal, y los dejé -dice el autor de El rescate del mesías-. Permanentemente habla de política, ¿y cuando está ocurriendo la batalla más importante de la guerra contra el islamonazismo, que es la batalla de Estados Unidos e Israel contra Irán, Harari no tiene nada para decir? Desde que empezó la guerra, no hizo ninguna declaración pública. Es ominoso e incompresible”.

“Siempre analiza cosas sobre las que no tiene que opinar, pero cuando tiene que dar una opinión contundente hace silencio, lo cual habla muy mal de él como analista”, remarca.

“Tanto Keret como Grossman fueron muy críticos del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, durante la guerra de Gaza, y de Israel en general –agrega–. Y ahora que Israel libra una guerra de supervivencia, ninguno de los dos tiene nada para decir; me resulta lamentable”.

En agosto de 2025, Grossman había calificado de “genocidio” la situación en Gaza. “Me negué durante años a usar este término: ‘genocidio’. Pero ahora no puedo evitar usarlo, después de lo que he leído en los periódicos, después de las imágenes que he visto y después de hablar con personas que han estado allí”, dijo entonces el escritor al diario italiano La Repubblica.

Por último, Birmajer considera que Harari, Keret y Grossman “participan de la insensatez general del progresismo al pretender ponerse equidistantes entre la república islamonazi de Irán y las democracias estadounidense e israelí, con la diferencia de que ellos están arriesgando su propia supervivencia en esta equidistancia, lo que es una insensatez mayor que la del resto del progresismo”.

“A nosotros, como argentinos, la amenaza islamonazi iraní ya nos llegó en 1992 y en 1994 [por los atentados a la embajada de Israel y a la AMIA], por eso la mayoría de los argentinos no tiene dudas en ponerse del lado de las democracias y en contra de la opresión homofóbica y femicida iraní. Que los tres intelectuales israelíes más importantes del mundo no tengan una posición clara habla muy de ellos”, concluye.