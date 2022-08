Con “chequelibros” de regalo para estudiantes, comienza la Feria del Libro de Merlo mientras siguen los reclamos por el papel

Con una programación que incluye entrevistas públicas, charlas, espectáculos, shows musicales, payadas freestyle, talleres de narración, ecología e historieta, obras teatrales y diversas actividades para chicos, comienza este lunes feriado la quinta edición de la Feria del Libro de Merlo, que organiza la municipalidad de Merlo y la Fundación El Libro (FEL) con el auspicio del Banco Nación y el apoyo de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE). Están previstas alrededor de doscientas actividades entre hoy y el 28 en el Parque Municipal Presidente Néstor Kirchner (conocido como “El Tejadito”, en avenida Constitución 152), de lunes a viernes de 9 a 20, y hoy y los fines de semana de 12 a 21. La entrada es libre y gratuita y los alumnos y estudiantes recibirán un chequelibro de 600 pesos -entre un cuarto y un quinto del precio de una novedad- que podrá ser usado en cualquiera de los más de sesenta stands de editoriales, librerías e instituciones. La programación completa se puede consultar en este enlace.

🥳 ¡Vuelve la Feria del Libro de Merlo! 🥳



📌 Del 15 al 28 de agosto, te esperamos en el Parque Municipal Pres. Néstor Kirchner, Av. Constitución 152.



🎟️ ¡Con entrada libre y gratuita! 🎉@CulturaNacionAR @MerloGob



> Toda la info en https://t.co/ZGSHfZxfrM pic.twitter.com/qrpcQ33SKI — Feria del Libro (@ferialibro) August 13, 2022

Participarán del encuentro narradores, poetas, ensayistas y humoristas apreciados por el público, muchos de ellos best sellers, como Claudia Piñeiro (el 25, a las 18), Eduardo Sacheri (el 23, a las 18), Darío Sztajnszrajber (el 17, a las 19), Alejandro Dolina (que, el 18 a las 20:30, hará en vivo su famoso programa radial La venganza será terrible), Felipe Pigna (el 17, a las 16), Soledad Barruti (el 20, a las 18), Rep y Pedro Saborido (el 25, a las 19), Luciana Peker (el 1, a las 19), Gabriel Rolón (el 23, a las 17), Jimena Latorre (el 27, a las 19), Juano Villafañe (el 22, a las 18) y Ciela Asad (el 28, a las 17), entre muchos otros.

La escritora María Rosa Lojo, el científico Diego Golombek y la investigadora Dora Barrancos coincidirán el 19, a las 18, cada uno en distintas salas, por lo que habrá que elegir. El 22, a las 16, Cristian Contreras presentará “Merlo Literario” y, a las 17, el atleta Walter Piccolo, ciudadano ilustre de Merlo que formó la primera escuela para corredores ciegos, presenta su libro Si no te gusta, lo hago de nuevo.

“Voy a ofrecer una charla, ‘¿Qué es la ficción histórica?’, una modalidad narrativa que me apasiona como lectora, como escritora y como académica -cuenta María Rosa Lojo a este diario-. Doy cursos sobre el tema, para la Argentina en Fundación La Balandra, e internacionales en Plataforma Cursiva, de Penguin Random House, enfocados en la escritura creativa pero con una fuerte base de información crítica. Las ficciones históricas, como novelas y cuentos, pero también en otros soportes, tienen público en todo el mundo y el espectro creativo es amplísimo, desde las que se centran en la intriga y la aventura, como Los tres mosqueteros, hasta los que se decantan por la introspección psicológica y lo filosófico, como Memorias de Adriano. Tengo la ventaja de que puedo aportar un conocimiento directo de los problemas de escritura que estas ficciones plantean. Por supuesto, será una charla abierta a las preguntas y con firma de libros también”. Su libro de 2021, Así los trata la muerte. Voces desde el cementerio de la Recoleta, se acaba de reimprimir.

Darío Sztajnszrajber, best seller filosófico, participará de la Feria del Libro de Merlo Daniel Jayo

El papel: protagonista inesperado de una saga

“La Feria del Libro de Merlo va a recibir el gran impulso que produjo el éxito de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que también se vio reflejado en la Feria Infantil y Juvenil que terminó semanas pasadas -dice el presidente de la FEL, el editor Ariel Granica, a LA NACION-. Las ferias del libro vuelven a ser el lugar de encuentro del mundo de la cultura. En particular, Merlo lo tiene muy merecido, porque el año pasado fue una de las primeras apuestas presenciales ya saliendo de las restricciones de la pandemia, en aquel año con una decisión muy determinada de las autoridades y en este año ofreciendo una presencia de autores impactante, eso hace una diferencia notable para el público, que se vuelca con admiración”. En 2021, asistieron a la Feria del Libro de Merlo 150.000 personas.

Granica se refiere a la situación del sector. “Esa respuesta que estamos viendo no es distinta en el mercado que trae un dinamismo que hoy sentimos amenazado -agrega-. Nuestro sector no es ajeno a la dificultad de establecer precios de hoy en día, pero venimos padeciendo inconveniente con el suministro y el precio del papel. Hace unos meses el problema estaba en el papel obra, ahora hay una emergencia con el papel ilustración. Dentro de la programación de la Fundación El Libro el 24 celebramos el Día del Lector, junto a la SADE, que cuenta con una tradicional suelta de poemas en postales. Para la producción de dichas postales tuvimos variaciones de precios del papel día a día. Así no se puede producir. Junto a la Federación Argentina de la Industria Gráfica y Afines, estamos trabajando en el interés común del sector. Sin papel, o con papel a precios exorbitantes, no hay impresión y no hay libros. El lector que sufre la inestabilidad de precios generales se puede ver sorprendido porque el libro que busca no fue reimpreso o está a un precio distinto al esperable. Todas las partes tienen que poner esfuerzo para solucionar este asunto, gráficos y editores lo estamos haciendo. Faltan los papeleros”.

Ariel Granica, presidente de la Fundación El Libro, a la espera de una resolución en el suministro de papel

En las últimas semanas, los editores señalan a los ejecutivos de las empresas papeleras como los responsables de los aumentos en el precio del papel y estos, a la política económica del Gobierno nacional. Los precios de libros aumentan mes a mes, como pasa con todos los productos a causa de la inflación. Las más perjudicadas son las editoriales medianas y chicas; las librerías tardan al menos un mes en pagar las ventas de ejemplares (los primeros en cobrar son los grandes sellos, porque ningún librero quiere perder el “crédito” de los títulos que más se venden). Por la crisis inflacionaria, los escritores también se quejan de que las editoriales les paguen cada seis meses lo que les corresponde por derechos de autor, y sin ajuste por inflación. Quizás de ahora en adelante deba figurar una cláusula semejante o (difícil pero no imposible) se deban renegociar los contratos. Por la escasez de dólares, los pagos en moneda extranjera a autores y agencias del exterior requieren un costo y una ingeniería financiera extras. Producir una tirada de mil ejemplares de un libro de 144 páginas cuesta aproximadamente medio millón de pesos. Los reclamos al Gobierno aún se hacen a media voz.

La FEL organizará en septiembre la Feria del Libro de Rosario y en octubre la del municipio de Malvinas Argentinas. “A su vez, está recibiendo invitaciones para realizar otras en provincias que no tienen tradición de ferias del libro”, concluye Granica. La Feria del Libro de Merlo cuenta con una superficie de más de 2500 metros cuadrados y tres salas de actos -Adán Buenosayres, Ficciones y El Eternauta- y el auditorio Homero Manzi con capacidad para quinientos asistentes.

Más información en este enlace.