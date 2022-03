Con un “portal cósmico” que homenajea a seis poetas el embajador de Chile se despide de la Argentina

Esta tarde a las 18, llueva o truene, el embajador de Chile en la Argentina, Nicolás Monckeberg Díaz, se despide de sus funciones en el país con la inauguración en la plaza República de Chile (avenida del Libertador y Sánchez de Bustamante) del monumento Libro abierto en homenaje a seis poetas chilenos. Realizada por la artista trasandina Catalina Swinburn (Santiago, 1979), la obra de mármol travertino nacional mide 3,5 metros de alto, y también de largo y de ancho. “Usé una piedra que proviene de una cantera de San Juan -dice la artista-. No solo elegí ese material porque es un material noble y perdurable sino también porque es una piedra que compartimos entre Chile y la Argentina, y que se extrae cerca de la cordillera de los Andes, frontera que nos separa y también nos une”. Por decisión del embajador, el monumento reconstruye el “Rincón de los Poetas” ubicado en la plaza Chile, donde tiempo atrás bustos de escritores chilenos fueron vandalizados.

El monumento conmemora la figura y la obra de Gabriela Mistral, Vicente Huidobro, Pablo Neruda, Pablo de Rokha, Gonzalo Rojas y Nicanor Parra Prensa Embadada de Chile

Este viernes Gabriel Boric asume la presidencia de Chile y se estima que el reemplazante de Monckeberg Díaz en la embajada se anunciará próximamente, dado que trascendió que la primera visita oficial de Boric a la Argentina será en abril. La abogada Antonia Urrejola será la nueva canciller chilena. El presidente Alberto Fernández, acompañado por el canciller Santiago Cafiero y otros funcionarios, asistirá a la asunción de Boric.

En lo que para las autoridades chilenas representa “un hito histórico para la poesía y la literatura” de ese país, el gobierno de la ciudad Buenos Aires y la Legislatura porteña autorizaron la construcción del monumento que conmemora a seis grandes voces de la poesía de Chile: Gabriela Mistral, Vicente Huidobro, Pablo Neruda, Pablo de Rokha, Gonzalo Rojas y Nicanor Parra. Los poetas fueron elegidos por consenso entre representantes de fundaciones literarias del país vecino; los seis son poetas reconocidos más allá de las fronteras de Chile, que obtuvieron prestigiosos reconocimientos internacionales que van desde el Premio Casa de las Américas hasta el Reina Sofía, el Cervantes y el Nobel (Gabriela Mistral y Pablo Neruda). Todos ellos han participado de las luchas del pueblo chileno a lo largo del siglo XX y varios, además, residieron en la Argentina.

La artista chilena Catalina Swinburn considera a Buenos Aires una capital cosmopolita de la cultura www.catalinaswinburnstudio.com

“La obra es un hipercubo de 350 x 350 x 350 cm y me inspiré en una forma que en geometría se llama teseracto, un cubo dentro de otro cubo que, al entrar en movimiento y girar, se podría decir que figura la cuarta dimensión -dice la artista a LA NACION-. Me inspiré en esta forma no solo porque la poesía te lleva a esa dimensión sino también porque mi obra está muy ligada a los espacios de rito y culto. Mi investigación está relacionada con la teología, la ubicación de los templos arcaicos y cómo estos espacios estaban vinculados con esa dimensión desconocida. También ha estado vinculada a la palabra, a través de la investigación sobre narrativas históricas a partir de documentación, principalmente sobre archivos clásicos. Cuando se me invitó a participar de esta reconstrucción, decidí no incluir los bustos porque la poesía no se representa con la imagen de un retrato sino de una experiencia”. Un portal cósmico y poético, sudamericano y simbólico, se abre esta tarde en Palermo.

El monumento es un "hipercubo" de 3,5 metros de alto por 3,5 de ancho y de largo Prensa Embadada de Chile

En seis de las ocho caras del “monumento-cubo” se leen los títulos de las obras publicadas en vida por los seis escritores; de ese modo, el monumento se asemeja a una biblioteca -en cierto sentido, un lugar sagrado- en la que se pueden leer los lomos de los libros. Dos caras han quedado sin grabar y se espera que, con el tiempo, se agreguen otros dos autores que trasciendan gracias a la fuerza de la palabra poética. El monumento invita a los paseantes a “habitarlo” de distintos modos. Esta tarde se hará allí un acto oficial, pero los espectadores y paseantes podrán refugiarse del sol o la lluvia, reunirse con amigos, sentarse a meditar o a leer en Libro abierto.

La artista pasa mucho tiempo en la Argentina; más específicamente, en la ciudad de Buenos Aires. “Así como vinieron muchos poetas chilenos, también varios artistas llegamos a la ciudad -dice Swinburn-. Buenos Aires es una ciudad de la cultura y del espacio público, donde los parques son lugares de encuentro, donde suceden cosas y la gente tiene interés por el arte. Para mí, es una capital cosmopolita de la cultura donde la gente siempre participa. Mientras hacía la obra, la gente se acercaba, me preguntaba y me decía cosas, y me ayudó mucho en el proceso. Por eso para mí la obra también es un homenaje a la ciudad misma, a este lugar que siempre ha recibido la cultura internacional con los brazos abiertos”. La construcción de la obra in situ demandó ocho meses de trabajo.

Tanto el embajador como la artista destacan la importancia y la revalorización del espacio público a partir de la pandemia. Swinburn espera que en el pabellón que hoy se inaugura “pasen cosas” y se convierta en un lugar de experiencias culturales, como performances, lecturas, proyectos artísticos y conciertos.

El monumento se realizó con el apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo de Chile, la embajada de Chile en la Argentina, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y la artista. Además de Monckeberg Díaz y Swinburn, estarán presentes en el acto, que no se suspende por lluvia, el vicecanciller de la Nación, Pablo Tetamantti; la directora general de Desarrollo Cultural y Creativo del Ministerio de Cultura porteño, Mora Scillamá, y el encargado de negocios de la embajada chilena, el ministro consejero Alberto Rodríguez Aspillaga. Al finalizar el acto, se proyectarán en el Centro Cultural Matta microdocumentales realizados por el director argentino Javier Corbalán, en honor a los seis poetas homenajeados en la escultura de Swinburn.