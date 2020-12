Concierto de Año Nuevo para astros y telas de araña, lo nuevo del artista Tomás Saraceno

ROMA. -Debido a la pandemia, los italianos pasarán hoy el primer “Capodanno” (Año Nuevo) de su vida encerrados en sus casas. Pero la ciudad de Roma, que suele organizar para este último día del año grandes festejos –ahora prohibidos porque todo el país está en zona roja, en confinamiento-, igual quiso celebrar este momento con un evento digital especial, bautizado Oltre tutto, “Más allá de todo”. Una propuesta cultural para despedir en streaming al tan denostado 2020 y saludar al 2021, que cuenta con la participación, entre varios artistas, de un argentino: Tomás Saraceno.

Imágenes de haces luminosos instalados en Roma serán proyectados hacia las constelaciones durante el "concierto" de esta noche Irina Bogdan/Studio Tomás Saraceno

El artista contemporáneo argentino estrenará mundialmente para este festejo sin precedente de la “ciudad eterna” How to hear the universe in a spider/web: A live concert for/by Invertebrate rights. Realizada en tres niveles –sonoro, visual y otro relacionado con las vibraciones- con esta nueva obra Saraceno explorará las conexiones de la Tierra con el Universo y del Hombre con la Naturaleza y el Cosmos. Además, presentará las imágenes de haces luminosos instalados en esta capital, que serán proyectados hacia las constelaciones.

Gracias a las ondas cósmicas grabadas por la antena Virgo que funciona en el Observatorio Europeo Gravitacional de Pisa, Saraceno elaboró la muestra de una serie de sonidos que corresponden a fenómenos que ocurren en el espacio: explosiones de estrellas, agujeros negros, colisiones… Cada sonido describe precisamente un evento cósmico gracias a un sistema puesto a punto por una austronauta no vidente, la astrónoma puertorriqueña Wanda Diez-Merced.

Ensayo de "How to hear the universe in a spider/web: A live concert for/by Invertebrate rights", el espectáculo que dará el artista Tomás Saraceno para el "Capodanno" de Roma esta noche LUCA MILILOTTI

Será posible escuchar este concierto tanto a través del portal www.culture.roma.it –a partir de las 22 italianas (las 18 de la Argentina) y hasta pasada la medianoche- por la App Arachnomancy. Para una mejor experiencia, se recomiendan auriculares de buena calidad.

La misma App será también el medio para vivir el segundo nivel perceptivo, en el cual al sonido se le sumarán las vibraciones, percibidas a nivel táctil a través de los smartphones. Durante el concierto, el artista invitará a los participantes a acercarse, en lo posible, a una araña o a una telaraña –tema recurrente de su trabajo-, para compartir con el animal la experiencia, visto que son muchas las similitudes entre la comunicación de los arácnidos y la difusión de las ondas gravitacionales cósmicas.

Tomás Saraceno junto a la tela construida por miles de arañas para su muestra en el Museo Moderno de Buenos Aires

El tercer nivel de la experiencia, visual, se complementará con un video-documental producido por el artista tucumano que ilustra los cuerpos celestes de los que salen los sonidos y el rol de las arañas y de las telarañas en su búsqueda.

El video-documental fue realizado por Saraceno en conversación con la astronauta Díaz-Merced, el físico griego Stavros Katsanevas, la científica estadounidense Peggy S. M. Hill, el historiador de arte romano Costantino D’Orazio y Francesca Macrì y Claudia Sorace, las dos curadoras del evento, que contará con varias otras figuras del mundo del arte y la cultura, entre las cuales la cantante pop italiana Gianna Nannini, famosa en todo el mundo por su himno del Mundial de 1990.

Macrì y Sorace explicaron que para inventar este festejo de Año Nuevo tan especial para Roma “Más allá de todo”, se inspiraron en tres preguntas: ¿Cómo sentirse cerca pese a estar lejos? ¿Cómo puede nuestra ciudad volver a ser una casa y no sólo un paisaje? ¿Cómo no dejar de soñar? “De ahí nace un cuento artístico hecho de sonidos, imágenes y palabras para ampliar el horizonte de estas reflexiones, transformándolas en acciones extraordinarias y espectaculares”.