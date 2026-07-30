Condenan al agresor del escritor Salman Rushdie culpable por delitos de terrorismo

El hombre que apuñaló y dejó parcialmente ciego al escritor Salman Rushdie, en 2022, fue declarado culpable de los cargos federales de terrorismo derivados del ataque perpetrado durante una conferencia en un instituto de arte ‌de Nueva ⁠York. Hadi Matar, de ​28 años, ⁠fue ⁠condenado por intentar proporcionar apoyo material al grupo militante libanés Hezbollah, respaldado por ​Irán y designado como organización terrorista por Estados Unidos, así como ‌por participar en actos de terrorismo transnacional y ​proporcionar apoyo material a terroristas.

Un ​jurado del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Búfalo dictó su veredicto de culpabilidad por todos los cargos tras deliberaciones de apenas dos horas, poniendo fin a un juicio que comenzó hace una semana, según un ​portavoz de la fiscalía federal.

Rushdie, de 79 años, se había enfrentado a amenazas de muerte desde ⁠la publicación en 1988 de su novela Los versos satánicos. El ayatolá Ruhollah Jomeini, entonces líder ‌supremo de Irán, denunció el libro como blasfemo, lo que dio lugar a una llamada a la muerte de su autor, un edicto conocido como fatwa.

En este dibujo de la sala del tribunal, Salman Rushdie, a la izquierda, testifica ante un tribunal federal durante el juicio por terrorismo contra Hadi Matar, su presunto agresor Alexandra Newbould - FR172420 AP

Según las pruebas presentadas en el juicio, Matar dedicó más de un año a investigar la fatwa antes de decidir intentar cumplir el edicto con ‌un ataque contra Rushdie mientras el autor daba una conferencia en la Chautauqua ⁠Institution de Mayville, Nueva York.

Rushdie recibió múltiples puñaladas en la cabeza, ‌el cuello, el torso y la mano izquierda, lo que ⁠le provocó la ceguera en el ojo derecho ⁠y le causó daños en órganos internos, por lo que tuvo que someterse a una intervención quirúrgica de urgencia y pasar meses de recuperación.

Matar fue declarado culpable de intento de asesinato por un tribunal del estado de ‌Nueva York en 2025 y ​condenado a 25 años de prisión. Su condena por delitos federales de terrorismo conlleva una pena máxima de cadena perpetua. La imposición de la pena está prevista para el 3 de noviembre.