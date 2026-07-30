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7 recomendados de arte y cultura para esta semana
La agenda del 30 de julio al 5 de agosto en Buenos Aires
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LA NACION
- Vacaciones en La Boca. En el marco de una programación especial gratuita que incluye propuestas circenses, música, teatro, talleres y recorridos temáticos, el sábado a las 14 volverá a la Usina del Arte Agustín (R. Caffarena 1) Shambala Circo con El camino de Wan Tan, un show para toda la familia que combina técnicas de circo, acrobacias y artes marciales tradicionales con personajes orientales. Programación completa en @usinadelarte; para los espectáculos que requieren reserva previa, las entradas están disponibles en usinadelarte.ar. En Fundación Proa, en tanto, continúa hasta mañana el ciclo Cine en Vacaciones con dos proyecciones grautitas por día, a las 14 y a las 16.
- Invierno en el Recoleta. Las actividades impulsadas hasta el domingo en el Centro Cultural Recoleta (Junín 1930) incluyen talleres de stop motion, acuarela inspirada en paisajes andinos, cuentos ilustrados y sorpresas en la Sala de Dibujo que invitan a crear, explorar e imaginar. Además, la Capilla será escenario de espectáculos musicales, teatrales y lúdicos y el cine ofrecerá el ciclo ¡Cartoon!, con una selección de clásicos del humor, junto a distintos cortometrajes de animación provenientes de México. La entrada es libre y sin costo para residentes y argentinos. De martes a viernes de 12 a 21; sábados, domingos y feriados de 11 a 21. Programación completa en http://www.centroculturalrecoleta.org/
- Día de la Pachamama. Este sábado, a partir de las 19.30, en el Centro Cultural Paco Urondo se celebrará el Día de la Pachamama con una propuesta de danza, a cargo del Ballet por la igualdad (con dirección de Nadia Esker), moda (Francisco Ayala) y canto (Yamila Cafrune), entre otros Artistas. Con entrada libre y gratuita.
- Laiseca en el Rojas. El miércoles, a las 19, inaugura Su turno, Laiseca. La imaginación sostiene la materia en la Fotogalería del Centro Cultural Rojas (Av. Corrientes 2038). A cincuenta años de la publicación de Su turno para morir y a diez años de la muerte de uno de los escritores fundamentales de la literatura argentina, la muestra propone un recorrido por su vida y la obra a través de manuscritos, documentos originales, fotografías, publicaciones, obras de arte y objetos. Hasta el 28 de agosto, de lunes a sábados de 10 a 20.
- Burucúa en el Decorativo. En el marco de las actividades de celebración de los 90 años de la Academia de Bellas Artes (1936-2026), hoy, a las 17, el reconocido escritor, historiador y doctor en Filosofía y Letras José Emilio Burucúa presentará la conferencia “Entre los desconocidos y los linces, ¿dónde ubicar a nuestra querida Academia?”, en el Museo Nacional de Arte Decorativo (Libertador 1902), con entrada gratis. Paralelamente, a propósito de este aniversario, en la casa Victoria Ocampo del Fondo Nacional de las Artes continúa abierta la exposición conmemorativa Un recorrido por su patrimonio.
- Homenaje a Maimónides. Una escultura interactiva que representa a Maimónides se exhibe en el primer piso de las Galerías Pacífico (Av. Córdoba y San Martín) con acceso gratuito. Concebida por Joseph Elmaleh Fish y realizada por el escultor Daniel Brandimarte, activa mediante un botón una presentación de el filósofo, médico y pensador del siglo XII, quien luego invita a los visitantes a consultarle sobre ciencia, filosofía y otras disciplinas.
- Libro de Jorge Macchi. En el marco de su muestra Retour, que cierra el 9 de agosto, el artista presentará el miércoles, a las 18.30, en el Museo Sívori (Av. Infanta Isabel 555) junto a Mario Gemin y Sigismond de Vajay un libro-objeto del mismo nombre, editado por KBB. Entrada gratis.
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