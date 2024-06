¿Copia, coincidencia o comentario malicioso? Las acusaciones por plagio ahora llegan a la tapa de un libro de Milei

Escuchar

La historia de los libros del Presidente merecerá más de una nota al pie en la historia de la industria editorial argentina. Además de las acusaciones de copiar sin citar párrafos de economistas nacionales e internacionales en su nuevo libro, hechas a Javier Milei, y de consignar datos académicos falsos en la edición española de El camino de libertario, del sello Deusto (del Grupo Planeta), se sumó en las últimas horas una denuncia del economista y politólogo Nicolás Dvoskin en la red social X, donde contrapone la tapa de El fin de la inflación (2023) de Milei y Ma vie por un combat. Stop a l’inflation, del empresario supermercadista francés Edouard Leclerc, de 1974.

Ambas portadas, con los autores en un gesto “tusamesco” (en referencia a los del mentalista e hipnotizador Juan José del Pozo, conocido como Tu Sam o Tusam) de estar frenando algo, se asemejan bastante. La de Milei es un foto retocada hecha por la actual diputada de La Libertad Avanza Lilia Lemoine.

“Si el contenido es plagio y la bio de la solapa es plagio, no esperábamos que la tapa fuera original, ¿o sí? (Hallazgo de una amiga socióloga que en protección de su salud mental no usa Twitter). Teléfono para @edit_planeta”, escribió Dvoskin en su cuenta de X. Ante las respuestas de los adláteres del Presidente, agregó: “Me causan gracia los fans de Milei que dicen que no es un plagio sino un homenaje. Lean a Leclerc. Combatir la inflación reduciendo los márgenes de los centros comerciales. ¿Milei homenajea esto? Traten de googlear antes de inmolarse por el líder, chiquis”.

Si el contenido es plagio y la bio de la solapa es plagio, no esperábamos que la tapa fuera original, ¿o sí?



(Hallazgo de una amiga socióloga que en protección de su salud mental no usa Twitter).



Teléfono para @edit_planeta. pic.twitter.com/eTK2EzWJ2V — Nicolás Dvoskin (@ndvoskin) June 4, 2024

LA NACION consultó al Presidente. “No conozco el libro en cuestión -dijo Milei-. Y la foto fue una que elegimos de una producción hecha para Forbes. Podría haber sido cualquiera de ellas. Por otra parte, siguen con lo del plagio… Son tres conferencias mías más las de Sturtzenegger, Cavallo y Rubini. Y la introducción de Alberto Benegas Lynch (h). Pero en tren de ensuciar son capaces de decir cualquier cosa”. El fin de la inflación lleva como subtítulo Eliminar el Banco Central, terminar con la estafa del impuesto inflacionario y volver a ser un país en serio.

Desde el grupo editorial, el jefe de Arte de Planeta, Mario Blanco, dijo a LA NACION que nunca había visto el libro de Leclerc. “Ni, obviamente, su tapa -remarcó-. La foto nos la cedió Lilia Lemoine. Entiendo que en el historial del mercado gráfico debe haber muchos más casos de fotos con el gesto de ‘stop’, por lo que el comentario me parece más malicioso que otra cosa. O sea, el ‘parecido’ es solo una casualidad”.

Tras la presentación de Milei en el Luna Park (con recital incluido) de Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica (Planeta), las ventas de este título cobraron nuevo impulso y el libro se posicionó en las listas de los más vendidos. La editorial informó que hasta ahora se imprimieron once mil ejemplares en tres ediciones.