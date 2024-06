Natalia Litvinova gana el Premio Lumen de Novela, que se queda en la Argentina por segundo año consecutivo

Escuchar

Con una ópera prima, la escritora y editora bielorrusa afincada en Buenos Aires Natalia Litvinova (1986), que escribe y publica en español, resultó ganadora de la segunda edición del Premio Lumen de Novela 2024 por Luciérnaga, que será publicada en todo el territorio de habla hispana. La autora recibirá 30.000 euros. El jurado del premio (en el que solo pueden participar escritoras) estuvo compuesto por la exministra de Cultura de España y cineasta Ángeles González-Sinde, la escritora española Luna Miguel, la escritora argentina residente en España Clara Obligado, la directora de la librería Rafael Alberti (Madrid), la española Lola Larumbe, y la directora literaria de Lumen, la escritora argentina María Fasce.

Las integrantes del jurado declararon ganadora “por unanimidad” la novela que se presentó con el título “La niña de los brazos de acero”.

“No estoy sin palabras pero tiemblo -escribió Litvinova en su cuenta de Facebook-. Y el temblor es como una campanita que suena hoy cada vez que me muevo. Es temprano en Buenos Aires. No dormí. No estoy pensando bien. Me dejo llevar por la campanita de la luciérnaga. Quiero agradecer, solo en eso puedo pensar con claridad, a mi familia y a mis seres queridos y bien amados. A María Cardona Serra por su confianza plena y enorme. A Martín Sancia Kawamichi por haber leído esta novela con humor, con atención, con una sonrisa que auguraba cosas buenas. También al maravilloso jurado que dijo hoy, en la rueda de prensa, palabras que no voy a olvidar. Y a Lumen por abrir este Premio a escritoras”.

Por segundo año consecutivo, después de que la escritora y editora Leticia Martin ganara el premio con Vladimir, el Lumen se queda en la Argentina. En esta edición se presentaron en total 549 manuscritos procedentes de la Argentina (117), Colombia (22), Chile (18), España (326), Estados Unidos (17), México (42), Perú (2) y Uruguay (5).

Jurado del Lumen de Novela: Lola Larumbe, Clara Obligado, María Fasce, Luna Miguel y Ángeles González-Sinde

“Una voz deslumbrante y conmovedora, con la difícil cualidad de la sencillez -destacó el jurado sobre la obra-. En la tradición de la mejor literatura rusa, pasa del realismo a lo mítico con naturalidad y sabe recurrir al humor y la ironía para narrar una historia que todavía no habíamos leído. La guerra y la emigración, la vida en Bielorrusia (’el país que se rompe’) como telón de fondo sobre el que se narran los recuerdos de una infancia marcada por el desastre de Chernóbil y la resistencia de las mujeres. Una novela luminosa y radiactiva”.

Según se anticipó, Luciérnaga “emprende un viaje hacia un pasado entre dos mundos: el de su país de origen, Bielorrusia, en el que la autora nació pocos meses después de la explosión de la central nuclear de Chernóbil, en un momento de caos, pobreza y miseria, y el del país de acogida, Argentina, adonde la familia de Natalia emigró en 1996 en busca de un futuro mejor, pero que se reveló menos acogedora de lo previsto”. La autora recupera el relato oral de las mujeres de su familia (a algunas de las cuales no conoció, como su abuela materna) en una memoria personal.

“Lo primero que recuerdo es que nuestros ahorros acá no valían nada -dijo Litvinova en 2019 en diálogo con LA NACION, al recordar su llegada al país, a los diez años-. Era todo mucho más caro. Enseguida nos fuimos a vivir a un hotel familiar por la zona de Congreso. Una familia también rusa que vivía al lado nuestro se hicieron nuestros amigos y después nos robaron todo”. El padre de la escritora murió poco tiempo después de emigrar, víctima de una trombosis.

Litvinova es editora del sello Llantén de poesía. Nació en Bielorrusia en 1986 y vive en Buenos Aires desde 1996, donde imparte talleres de poesía. Publicó varios libros, entre otros, Todo ajeno (2013), Siguiente vitalidad (2016), Cesto de trenzas (2018), La nostalgia es un sello ardiente (2020) y Soñka, manos de oro (2022). Su obra ha sido publicada en Alemania, Francia, España, Chile, Brasil, Colombia y Estados Unidos. Luciérnaga es su primera novela.