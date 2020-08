Coro de Niños. Todas las voces en una canción que cruza la distancia

Constanza Bertolini Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de agosto de 2020

No es lo mismo, claro que no, pero todos los días, de martes a sábado, los 25 chicos de 7 a 15 años que integran el Coro de Niños del Colón siguen cantando: se conectan desde sus casas para ensayar, aprender un poco de teoría de la música y verse cara a cara, pantalla de por medio. Así es desde que comenzó la cuarentena en marzo, ya parece un siglo, y aunque como dice uno de ellos, Leandro Despouy Juri, de 11, "se extraña a los amigos, al teatro y las salidas", de este período extraordinario en sus vidas quedarán recuerdos inolvidables. Como el video de la "Canción del Jacarandá" que grabaron haciendo un trabajo de hormiga, de forma remota y con una escarapela casera que plasma "una flor y otra flor celeste", para celebrar la Independencia el 9 de Julio.

"Me marcaron los movimientos del cuerpo, buscamos una pared que no hiciera sombra y mi mamá me grabó muchas veces. Fue fácil, un poco cansador, pero estuvo muy lindo", resume Leandro la hazaña que todavía se puede ver en el canal de YouTube del Colón. Desde que ingresó al elenco en 2018, él es tercera voz; le gusta la ópera, especialmente Turandot y La Bohème; si hace la cuenta rápidamente, calcula haber salido ya unas... nueve veces al escenario, adonde espera volver pronto, tan cerquita que lo tiene de su casa en Talcahuano y Corrientes.

Cuando el director del coro, César Bustamante, cuenta el detrás de escena de este tiempo, suena como un pequeño relato de aventuras. Sin dudar ni un segundo de la continuidad del trabajo, fueron sorteando dificultades "musicales" (además de las otras), problemas de delay, entendieron que si el maestro mandaba antes su piano grabado podrían cantar mejor luego todos juntos después en el Zoom. Y, sobre todo que mantenerse cerca de la música, ayudaría a hacer mejor la experiencia.