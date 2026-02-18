Tras una década de silencio, una maratón global y otros eventos celebran a Umberto Eco, “un intelectual que hacía opinión”

ROMA.– El vértigo de una actualidad que lo devora todo hará una pausa este jueves cuando se cumplan diez años de la muerte de Umberto Eco, que falleció, a los 84 años, el 19 de febrero de 2016.

Aunque pareciera ayer cuando se celebró, como él quería, en los días siguientes, un funeral laico y público en el espectacular Castillo Sforzesco, monumento emblemático de Milán, ciudad adoptiva del gran semiólogo, ensayista, filósofo y escritor italiano conocido en todo el mundo, el décimo aniversario de su muerte no pasará inadvertido. Es tal el vacío que el autor de El nombre de la rosa ha dejado en el mundo cultural italiano, que “il professore” será recordado con una “maratón intelectual” digital que todos pueden seguir en YouTube, y que en verdad ya arrancó este mediodía.

Como el objetivo es abarcar todas las zonas horarias para conectar con un público verdaderamente internacional, el streaming comenzó a las 12 italianas (las 8 de la Argentina) de hoy. “Será precisamente en ese momento, a la medianoche, cuando el 19 de febrero amanecerá por primera vez en el planeta, en el archipiélago de Kiribati y las islas Fiyi”, explicaron los organizadores la maratón titulada Eco Eco Eco-A World-Wide Talk for Umberto, que cuenta con la participación de autores, intelectuales, traductores y figuras destacadas del panorama cultural internacional.

La Fundación Umberto Eco y la Fundación Bottega Finzioni explicaron que la transmisión comenzaría simbólicamente en la isla de Taveuni (Fiyi), atravesada por el meridiano 180 porque fue allí donde Umberto Eco trabajó en su famosa novela La isla del día anterior, donde la línea de cambio de fecha permite “viajar en el tiempo” entre el ayer y el hoy. Tras dar la vuelta al mundo, desplazándose simbólicamente de Este a Oeste y cruzando todos los husos horarios, la maratón concluirá a las 12 del mediodía italiana de este jueves 19 de febrero de 2026 (8 de la mañana de la Argentina), “tras haber transformado el recuerdo del ‘professore’ en un diálogo coral”.

La iniciativa se lanzó tras una década de silencio, por petición expresa del propio Umberto Eco en su testamento, también resaltaron. Entre los participantes en el homenaje colectivo se encuentran figuras destacadas como el escritor israelí Eshkol Nevo, los caricaturistas Milo Manara e Igort, el miembro de la Academia Francesa Pierre Rosenberg y la exdirectora general de la UNESCO Irina Bokova. El público también puede contribuir al evento participando en un taller colectivo en homenaje al semiólogo.

El programa cuenta con contribuciones de todo el mundo, incluyendo un enlace especial de la Universidad de Harvard, durante el cual el diseñador Jeffrey Schnapp interactuará con un simulacro de Eco creado mediante inteligencia artificial. Estos eventos se alternarán con charlas y lecturas en vivo en Bolonia, a cargo de figuras como Roberto Saviano, Stefano Bartezzaghi y Alessandro Bergonzoni, entre muchas otras.

Más allá de esto, este jueves se presentará en Roma “Umberto”, un relato inédito de Roberto Cotroneo, publicado por La Nave di Teseo, la histórica editorial fundada por Eco. Al día siguiente el canal Sky Arte también rendirá homenaje al intelectual con el estreno del documental Umberto Eco. La Biblioteca del Mundo, que reinterpreta su valiosa colección de más de 30.000 volúmenes como metáfora de la memoria universal.

También saldrá a la venta L’umana sete di prefazioni – Texti liminari 1956-2015, editada por Leo Liberti y publicada asimismo por La Nave di Teseo, una obra que reúne todos los textos introductorios y epílogos escritos por Eco a lo largo de casi sesenta años, reflejando la increíble amplitud de sus intereses culturales.

Finalmente, del 27 al 29 de mayo, el Alma Mater Studiorum de la Universidad de Bolonia será el escenario del primer gran congreso internacional dedicado al intelectual en los últimos diez años. Concebido como un foro abierto a una amplia gama de reflexiones y temas, el esperado congreso se centrará en analizar la relevancia del pensamiento de Eco, celebrando su trabajo en la misma universidad donde contribuyó a la creación del DAMS (Departamento de Música, Música y Artes Escénicas) e impartió clases de semiótica durante más de treinta años.

La idea de la “maratón intelectual” en streaming fue del experto en comunicación Roberto Grandi, colega y amigo de Eco, junto al exalumno Michele Cogo, autor del libro Fenomenología de Umberto Eco, Riccardo Fedriga, director científico de la Fundación Eco, y Francesca Tancini, responsable del proyecto de la futura Eco Biblioteca en Piazza Puntoni.

Preguntado por el Corriere della Sera si a Eco le hubiera gustado esta iniciativa, Grandi no tuvo dudas: “Estoy seguro de que sí, porque él le hizo una broma a todos al pedir diez años de silencio. Así que le devolvimos la broma, destapando el secreto a nivel mundial. Sin duda, él habría seguido el juego –explicó–. Junto con la familia, identificamos a personas cercanas a él, desde traductores hasta varios colegas y lectores especiales, y solicitamos la ayuda de los Institutos Italianos de Cultura”.

Consultado sobre su legado intelectual a diez años de su partida, Grandi aseguró que “lo que queda es algo difícil de replicar. Su figura, además de estar moldeada por su erudición y por el hecho de ser un gran maestro con sentido de la ironía, fue la de un intelectual que hacía opinión. Pero las condiciones que determinaron el papel de Eco ya no existen”, destacó. En este marco, explicó que “intelectuales como Eco estaban ligados a la centralidad de la palabra escrita y a los espacios lentos donde podía transmitirse, especialmente los medios impresos. Los medios no estaban dominados por algoritmos, y la autoridad se basaba en un conocimiento ecléctico, mientras que ahora es vertical, cada vez más especializada. La velocidad de los medios digitales elimina algunas de estas condiciones, aunque el trabajo intelectual no haya desaparecido hoy en día”, sumó. Ante la pregunta de si Eco hoy podría ser un influencer, Grandi contestó categóricamente que no, porque “Umberto era algo distinto”.