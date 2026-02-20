Por dos décadas, manejó un camión de día y construyó de noche una réplica de Nueva York que ahora es pieza de museo

Por más de veinte años, Joe Macken llevó una especie de doble vida: manejaba un camión de día y construía Nueva York de noche. No como metáfora, sino de manera literal. En el sótano de su casa, en Clifton Park, cerca de Albany, fue levantando barrio por barrio, edificio por edificio, una réplica en miniatura de la ciudad donde nació hace 63 años.

“Siempre me encantaron las miniaturas y simplemente empecé a construir”, sintetiza a LA NACION. Era 2004 y no tenía un plan definido. Dos décadas después, completó los cinco distritos que conforman la ciudad estadounidense. La maqueta, que está exhibida por primera vez en el Museo de la Ciudad de Nueva York, mide unos 15 metros de largo por casi 8 de ancho y está compuesta por 320 paneles ensamblados como un rompecabezas. Sobre esa superficie se alzan cientos de construcciones hechas a mano con madera balsa, cartón y pegamento: rascacielos, puentes, autopistas, estadios y casas bajas, reproducidos a escala con una precisión obsesiva.

La maqueta mide 15 metros de largo por 8 de ancho; "en diez años será el doble de grande", asegura Macken TIMOTHY A. CLARY - AFP

Macken sostuvo siempre el proyecto en paralelo a su trabajo como camionero. Le dedicaba unas dos horas diarias durante la semana a la maqueta, después de trabajar, y hasta cinco los fines de semana o feriados. Incluso cuando estaba al volante, la ciudad seguía creciendo en su mente. “Mientras manejaba podía pensar mucho en cómo iba a construir mi maqueta y cómo unir todas las partes”, explica.

En escala: una vista de la Estatua de la Libertad, con Manhattan de fondo TIMOTHY A. CLARY - AFP

El gran desafío fue Manhattan, un distrito que le llevó diez años de trabajo. “Fue la parte más difícil porque es el primer distrito que hice. Con el paso de los años fui adquiriendo más habilidades, lo que facilitó construir el resto.”, recuerda Macken a LA NACION. Avanzó a prueba y error, afinando la técnica a medida que sumaba experiencia. El proceso finalmente se volvió más fluido y pudo completar también Brooklyn, Queens, el Bronx y Staten Island.

Algunas zonas tienen un significado especial. Su favorita es Middle Village, el barrio de Queens donde creció. “Estaba muy entusiasmado cuando llegué a esa parte del modelo”, dice. Desde la ventana de su habitación, de chico, había visto cómo se levantaron las Torres Gemelas, que incluyó como parte de la maqueta, en una versión que recrea la ciudad antes de los atentados de 2001.

La maqueta de Macken está compuesta por 320 paneles, ensamblados como un rompecabezas TIMOTHY A. CLARY - AFP

Durante mucho tiempo, la maqueta permaneció fuera de la vista pública, guardada en espacios de trabajo improvisados. La situación cambió cuando Macken empezó a publicar videos en su cuenta de TikTok. Las imágenes se volvieron virales, alcanzando a tener ocho millones de visualizaciones (que, casualmente, es la cantidad de habitantes que tiene Nueva York) y llegaron a los curadores del Museum of the City of New York, que lograron localizarlo y lo invitaron a exhibirla. La muestra, titulada He Built This City (“Él construyó esta ciudad”) se inauguró hace días y presenta por primera vez el proyecto completo.

"Manhattan fue la parte más difícil porque fue el primer distrito que hice", aseguró Macken TIMOTHY A. CLARY - AFP

A pesar del reconocimiento, Macken sigue manejando su camión. “Me encantaría hacer esto a tiempo completo algún día”, dice. La idea de asumirse como artista todavía le resulta extraña. “Todos me consideran un artista, pero yo nunca me consideré uno. Aunque últimamente estuve pensando que quizá sí lo soy”.

Lejos de dar el trabajo por terminado, lo considera una obra en expansión. “Es el proyecto de toda una vida”, afirma. Y anticipa: “En diez años será el doble de grande”.